UBS ukončila záchranné balíčky od švajčiarskej vlády

Zürich 11. augusta (TASR) - Švajčiarska banka UBS v piatok oznámila, že ukončila záchranné balíky spojené s prevzatím problematickej Credit Suisse, ktoré sprostredkovala vláda. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Najväčšia švajčiarska banka UBS tvrdí, že už nebude musieť využiť vládnu poistku vo výške 9 miliárd švajčiarskych frankov (9,36 miliardy eur), dohodnutú v rámci štátom podporovaného prevzatia Credit Suisse, ani ďalšie balíky pomoci vo výške 200 miliárd CHF.



Švajčiarske úrady a UBS oznámili narýchlo dohodnutú fúziu v marci, aby zabránili krachu Credit Suisse. Zaviedli pritom množstvo núdzových finančných záruk ako súčasť prevzatia, vrátane dohody, podľa ktorej by vláda garantovala straty až do výšky 9 miliárd CHF, ktoré UBS môže utrpieť z predaja aktív svojho rivala.



Credit Suisse a UBS si požičali tiež 168 miliárd CHF od Švajčiarskej národnej banky v rôznych núdzových likviditných schémach na uľahčenie prevzatia.



UBS v piatok uviedla, že Credit Suisse úplne splatila pôžičku Emergency Liquidity Assistance Plus (ELA+) vo výške 50 miliárd CHF Švajčiarskej národnej banke a 100 miliárd CHF vo forme podpory likvidity od švajčiarskej vlády, pričom dobrovoľne ukončuje dohodu o ochrane pred stratami s vládou vo výške 9 miliárd CHF.



Problémy Credit Suisse, ktorá patrila medzi približne 30 systémovo dôležitých bánk na celom svete, prispeli k obavám o globálne finančné trhy začiatkom tohto roka po zlyhaní stredne veľkých bánk v Spojených štátoch.



Švajčiarske úrady sa stali terčom kritiky niektorých skeptikov, ktorí v tom čase nesúhlasili alebo spochybňovali podporu zo strany daňových poplatníkov pri fúzii najznámejších švajčiarskych bánk v súkromnom sektore.



Švajčiarska národná banka v separátnom vyhlásení v piatok uviedla, že jej celková pomoc v oblasti likvidity pre UBS a Credit Suisse dosiahla 168 miliárd CHF. UBS má stále záväzky na splatenie niektorých úverov.



Dohoda o fúzii UBS a Credit Suisse bola najväčšou bankovou dohodou od finančnej krízy v roku 2008.



(1 EUR = 0,9618 CHF)