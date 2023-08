UBS úplne začlení Credit Suisse do svojich aktivít

Ženeva 31. augusta (TASR) - Najväčšia švajčiarska banka sa rozhodla pre úplnú integráciu spoločnosti Credit Suisse do svojich aktivít. UBS tiež vo štvrtok oznámila, že v druhom štvrťroku dosiahla rekordný zisk vďaka núdzovému prevzatiu svojho konkurenta. Keďže kúpna cena za niekdajšiu druhú najväčšiu švajčiarsku banku bola výrazne nižšia ako jej vlastné imanie, zarobila UBS takmer 29 miliárd dolárov (26,64 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Credit Suisse sa začiatkom tohto roka ocitla v existenčných problémoch, keď jej klienti po sérii škandálov začali vo veľkom vyberať svoje finančné prostriedky. Švajčiarska vláda pre obavy z destabilizácie globálnych trhov v prípade krachu banky v marci sprostredkovala jej prevzatie konkurentom UBS.



Značka Credit Suisse v najbližších rokoch zanikne, keďže UBS plánuje plne integrovať švajčiarske aktivity dcérskej spoločnosti do svojej vlastnej skupiny. Zlúčenie by sa malo dokončiť v roku 2024, uviedla UBS. Zatiaľ nie je známe, koľko pracovných miest v procese integrácie zanikne.



Rozhodnutie o Credit Suisse je výsledkom dôkladného posúdenia všetkých dostupných možností, uviedol výkonný riaditeľ UBS Sergio Ermotti. Úplnú integráciu označil za najlepší výsledok tak pre UBS, ako aj pre všetky ostatné zainteresované strany.



(1 EUR = 1,0886 USD)