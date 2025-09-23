< sekcia Ekonomika
UBS urovnala daňový spor s Francúzskom, zaplatí 835 miliónov eur
Spor sa týkal cezhraničného obchodovania.
Autor TASR
Zürich 23. septembra (TASR) - Švajčiarska banka UBS urovnala daňový spor týkajúci sa cezhraničného obchodovania s Francúzskom. Spoločnosť má teraz zaplatiť sumu 835 miliónov eur, aby definitívne uzavrela kauzu týkajúcu sa jej obchodných aktivít vo Francúzsku v rokoch 2004 až 2012. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rámci dohody zaplatí UBS francúzskemu štátu pokutu vo výške 730 miliónov eur a 105 miliónov eur ako náhradu škody podľa občianskeho práva. Parížsky súd v decembri 2021 nariadil UBS zaplatiť viac ako 1,8 miliardy eur. Nadnárodná investičná banka so sídlom v Zürichu sa proti rozhodnutiu odvolala, na náklady súvisiace so sporom však vyčlenila rezervu vo výške 1,1 miliardy eur.
Záležitosťou sa následne zaoberal nižší súd, ktorý v zásade potvrdil pôvodné rozhodnutie týkajúce sa navádzania zákazníkov na nelegálnu činnosť a závažných prípadov prania špinavých peňazí. Súd zistil, že UBS v rokoch 2004 až 2012 ponúkala svoje služby bohatým francúzskym občanom a navádzala ich, aby si otvorili vo Švajčiarsku účty s čiernymi peniazmi. Súd však zároveň nariadil opätovne posúdiť výšku pokuty a náhrady škody v občianskoprávnom konaní.
