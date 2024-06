UBS vyčlení 900 mil. USD pre investorov v súvislosti s Credit Suisse

Zürich 17. júna (TASR) - Švajčiarsky bankový gigant UBS v pondelok oznámil, že vyčlení 900 miliónov USD (842,22 milióna eur) na pomoc investorom, ktorí utrpeli škody spôsobené investíciou Credit Suisse do spoločnosti Greensill. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov, od bankrotu britskej finančnej firmy Greensill, do ktorej investovala približne 10 miliárd USD, cez kolaps amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD.



Akcie Credit Suisse sa v marci 2023 strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



Problémovú Credit Suisse nakoniec minulý rok prevzala najväčšia švajčiarska banka UBS. Dohodu o prevzatí sprostredkovala vláda.



UBS uviedla, že ponúka investorom splatenie 90 % z čistej hodnoty aktív, ktoré mali v portfóliu do 25. februára 2021. Ponuka sa skončí 31. júla.



"Cieľom ponuky je poskytnúť investorom do fondov istotu, rýchly odchod z ich pozícií a vysokú úroveň finančného zotavenia," uviedla UBS vo vyhlásení.



UBS dodala, že financie vo výške 900 miliónov USD zaúčtuje v 2. štvrťroku, ale nebude to mať "žiadny významný vplyv" na jej finančné výsledky.



(1 EUR = 1,0686 USD)