Švajčiarska banka UBS zatvorí v krajine 20 percent pobočiek

Bern 12. januára (TASR) - Najväčšia švajčiarska banka UBS zatvorí v tomto štvrťroku v domovskej krajine pätinu svojich pobočiek. Stále viac klientov totiž využíva online banking, pričom pandémia nového koronavírusu tento trend ešte urýchlila. Banka navyše oznámila, že od 2. polroka začne uplatňovať negatívny úrok už pri vkladoch nad 250.000 švajčiarskych frankov či eur.



Ako banka v utorok oznámila, do konca marca uzatvorí zhruba 20 % z 239 pobočiek vo Švajčiarsku. Konkurenčná banka Credit Suisse už minulý rok informovala, že sieť pobočiek zredukuje zo 146 na 109.



UBS okrem toho uviedla, že klientom s vkladmi nad 250.000 CHF alebo eur začne od júla účtovať negatívny úrok. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu zvyšujúca záujem o online banking, ako aj dlhodobo nízke úrokové sadzby, ktoré sa ani v najbližšom čase podľa všetkého meniť nebudú.



Švajčiarska centrálna banka zaviedla negatívne úrokové sadzby už koncom roka 2014 a neskôr tak urobili viaceré komerčné banky, vrátane UBS. Teraz však UBS zavádza negatívny úrok pri podstatne nižších vkladoch než konkurencia.



Napríklad banka Credit Suisse účtuje negatívny úrok klientom s vkladmi nad 2 milióny CHF. To bola pôvodne hranica uplatňovaná aj bankou UBS. Čo sa týka účtov denominovaných v eurách, Credit Suisse pre Reuters uviedla, že od februára začne negatívny úrok uplatňovať už pri vkladoch nad 500.000 eur. Pôvodne to platilo pre vklady nad 1 milión eur. UBS však aj pri eurách bude negatívny úrok uplatňovať už pri vkladoch nad 250.000 eur.