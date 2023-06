UBS zavedie prísne obmedzenia pre bankárov z Credit Suisse

Zürich 12. júna (TASR) - Švajčiarska banka UBS plánuje zaviesť prísne obmedzenia pre bankárov z konkurenčnej Credit Suisse, ktorú prevzala, vrátane zákazu nových klientov z vysoko rizikových krajín a komplexných finančných produktov. Uviedli to v nedeľu (11. 6.) renomované hospodárske noviny Financial Times (FT) s odvolaním sa na ľudí oboznámených so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



UBS prišla so zoznamom takmer dvoch desiatok "červených čiar", ktoré zakazujú zamestnancom Credit Suisse vykonávať celý rad činností. Patrí medzi ne prijímanie klientov z krajín, ako Líbya, Rusko, Sudán a Venezuela a uvádzanie nových produktov na trh bez súhlasu manažérov UBS, napísali FT.



Týka sa to aj ukrajinských politikov a štátnych podnikov, aby sa zabránilo možnému praniu špinavých peňazí, uviedli noviny.



Credit Suisse odmietla článok komentovať, zatiaľ čo UBS neodpovedala okamžite na žiadosť agentúry Reuters o komentár.