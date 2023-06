Zürich 4. júna (TASR) - Švajčiarsky bankový gigant UBS zvažuje odklad zverejnenia výsledkov za 2. štvrťrok minimálne do konca augusta. Dôvodom sú komplikácie súvisiace s prevzatím konkurenčnej banky Credit Suisse. TASR o to tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



UBS má oznámiť svoje výsledky za tri mesiace do konca júna 25. júla. V oznámení na svojich internetových stránkach uviedla, že predpokladaný dátum sa môže zmeniť v závislosti od termínu dokončenia akvizície Credit Suisse.



Denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené s problematikou v nedeľu informoval, že UBS zvažuje odklad zverejnenia výsledkov aj z dôvodu prác na aktualizácii plánov pre podnikanie Credit Suisse na domácom trhu. UBS na žiadosť o zaujatie stanoviska zatiaľ nereagovala.



Najväčšia švajčiarska banka UBS prevzala po dohode s vládou menšieho rivala Credit Suisse, ktorý sa v marci dostal do problémov. UBS v minulých dňoch dala najavo, že dokončenie procesu prevzatia očakáva čoskoro. Generálny riaditeľ banky Sergio Ermotti v tejto súvislosti v piatok (2. 6.) uviedol, že dúfa, že by sa tak mohlo stať už v najbližších dňoch.