Úbytok divých včiel môže znížiť úrodu americkým farmárom

New York 2. augusta (TASR) - Poprední svetoví výskumníci opakovane varovali, že pokles opeľovačov ohrozuje životne dôležitú produkciu potravín. Americkí odborníci na základe najnovšej štúdie odhadli hodnotu divokých včiel pre pestovateľov ovocia a zeleniny v Severnej Amerike na 1,5 miliardy USD (1,27 miliardy eur).



Štúdia, ktorú financovalo americké ministerstvo poľnohospodárstva, je ďalším z radu dôkazov o rizikách spojených s úbytkom hmyzu pre pestovanie plodín a produkciu potravín. Vedci z niekoľkých amerických a kanadských univerzít skúmali význam opeľovačov v prípade úrody siedmich hlavných druhov ovocia, zeleniny a orechov, ktoré sú závislé od opelenia, a to ako domestikovanými, tak divými včelami. Štúdia uverejnená v časopise Proceedings of Royal Society B zistila, že pri piatich zo siedmich plodín bolo preukázané, že nedostatok včiel znižuje úrodu.



„Naše zistenia ukazujú, že pokles opeľovačov sa môže priamo premietnuť do znížených výnosov, alebo produkcie väčšiny zo sledovaných plodín, a že voľne žijúce druhy významne prispievajú k opeleniu väčšiny skúmaných plodín vo veľkých poľnohospodárskych regiónoch,“ uviedli autori.



Vedúca štúdie Rachael Winfreeová, profesorka na Rutgers University pripomenula, že „nikto predtým nesledoval opeľovanie v teréne v takom veľkom rozsahu, a to ako z hľadiska plodín, tak aj plochy, na ktorej sa pestujú".



Domestikované včely medonosné sa tradične považujú za ekonomicky najcennejších opeľovačov v USA. Ale nová štúdia odhalila, že divoké včely zohrávajú oveľa väčšiu úlohu, ako sa doteraz predpokladalo, „dokonca aj v oblastiach intenzívnej rastlinnej výroby“.



Vedci zozbierali údaje zo 131 fariem v USA a z niektorých častí Kanady o výskyte rôznych druhov včiel, množstve peľu preneseného z kvetu na kvet a úrode. Na základe výsledkov odhadujú, že ročná hodnota produkcie divých opeľovačov v prípade skúmaných plodín bola viac ako 1,5 miliardy USD v porovnaní so 6,4 miliardami USD v prípade včiel medonosných, ktorým k tomuto číslo pomohla najmä ich hodnota vo výške 4,2 miliardy USD pri produkciu mandlí.



Vedci zistili, že pri šiestich typoch plodín - tekvici, jablku, čerešni, višni, čučoriedke a vodnom melóne, divé včely preniesli v priemere viac peľu ako včely medonosné. Výnimkou boli rozsiahle mandľové polia v Kalifornii, kde často neboli žiadne známky divých včiel.



Štúdia dospela k záveru, že bez zastavenia poklesu divých opeľovačov budú mať investície do pesticídov a hnojív len malý prínos pre farmárov. Na to, aby zvýšili opeľovanie, tak budú musieť zaplatiť viac za rozmiestnenie úľov s domestikovanými včelami.



Ďalšou možnosťou, ako zabezpečiť úrodu, je „spravovať svoju farmu tak, aby tam mohli žiť divé včely, a to obmedzením používania toxických“ pesticídov, ako sú neonikotinoidy," skonštatovala Winfreeová.



Hmyz je popredným svetovým opeľovačom. Podľa OSN je 75 % zo 115 najviac pestovaných plodín vo svete závislých od opeľovania, vrátane kakaa, kávy, mandlí a bobuľového ovocia.



Vlaňajšia prelomová štúdia pritom odhalila pokles takmer polovice zo všetkých druhov hmyzu vo svete a upozornila, že tretina druhov by mohla do konca storočia úplne vymiznúť. V niektorých regiónoch sveta už došlo k vyhynutiu určitých druhov včiel. Za hlavné dôvody sa považuje strata biotopov a využívanie pesticídov.



(1 EUR = 1,1848 USD)