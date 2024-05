Ubytovacie zariadenia by mali dostať jasné pravidlá na hodnotenie

Bratislava 14. mája (TASR) - Pre všetky ubytovacie zariadenia by mali platiť jasné pravidlá na hodnotenie poskytovaných služieb. Iniciatívu predstavila Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) na utorkovej tlačovej konferencii.



Na Slovensku v súčasnosti chýbajú presné pravidlá, ako by sa mali hodnotiť ubytovacie zariadenia. Vyhláška, ktorá definovala klasifikačné znaky jednotlivých ubytovacích zariadení, je na Slovensku zrušená už viac ako tri roky. "Práve z tohto dôvodu dlhodobo apelujeme na zavedenie jednotného klasifikačného systému Hotelstars Union (HSU), ktorý je stabilne ukotvený už v 19 európskych krajinách, pričom jeho súčasťou je viac ako 22.000 klasifikovaných hotelov v členských krajinách Európskej únie," povedal generálny manažér AHRS Martin Novotný.



Hlavným cieľom je, aby turisti dokázali posúdiť služby ubytovacích zariadení. Podľa generálnej manažérky Residence Hotel & Club Donovaly Veroniky Šiklovej by sa zároveň zvýšila kvalita podnikateľského prostredia. Práve preto by sa mal na Slovensku zaviesť jednotný štandard hodnotenia ubytovacích zariadení, ktorý už napríklad funguje v Česku, Maďarsku, Rakúsku či Slovinsku.



Novotný upozornil, že domáci a zahraniční návštevníci, ktorí využívajú služby slovenských ubytovacích zariadení, majú už dnes bohaté skúsenosti z európskych a svetových hotelov a vedia tak posúdiť úroveň a kvalitu poskytovaných služieb. Hotelieri sa rozhodli riešiť tento problém s Ministerstvom cestovného ruchu a športu (MCRaŠ), ktorého jedným z cieľov programového vyhlásenia je aj rozvoj cestovného ruchu, s čím súvisí tiež implementácia jednotnej klasifikácie HSU na Slovensku.



"Cestovný ruch je globálne odvetvie, pričom 40 % hostí na Slovensko prichádza zo zahraničia. Jednou z priorít ministerstva cestovného ruchu a športu je vytvárať podmienky a nástroje, aby sa tento podiel zahraničných hostí zvýšil v dlhodobom horizonte na 60 %. Zabezpečenie garancie porovnateľnej kvality, ktorá obstojí v konkurencii s európskym štandardom, vnímame ako jednu z podmienok na dosiahnutie tohto cieľa," skonštatoval štátny tajomník MCRaŠ Marek Harbuľák.