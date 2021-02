Ubytovacie zariadenia dosiahli vlani tržby takmer 277 miliónov eur

Bratislava 25. februára (TASR) - Ubytovacie zariadenia dosiahli v roku 2020 tržby v hodnote takmer 277 miliónov eur, v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesli o 46,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkový výsledok zlepšili silné tržby v prvých mesiacoch roka, kedy pretrvával priaznivý vývoj podporený zimnou sezónou a jarnými prázdninami, ako aj oživenie počas letných mesiacov po dočasnom uvoľnení protipandemických opatrení. Na jeseň sa situácia zhoršila a v poslednom 4. štvrťroku 2020 tržby poskytovateľov ubytovania poklesli medziročne až 78,5 %.



Spomedzi krajov dosiahli najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších krajoch, v Žilinskom (74 miliónov eur) a Prešovskom kraji (63 miliónov eur). Najnižšie tržby mali ubytovacie zariadenia v Nitrianskom kraji (14 miliónov eur) a Košickom kraji (15 miliónov eur). Kým ubytovacie zariadenia v Bratislavskom kraji dosiahli len štvrtinovú výšku tržieb z predchádzajúceho roka, v Žilinskom kraji to bolo naopak. Do úrovne rekordného roku 2019 im chýbala štvrtina tržieb. V Bratislavskom kraji z hodnoty tržieb na úrovni 35,7 milióna eur bola viac ako polovica od cudzincov.



Tržby od zahraničných návštevníkov tvorili v SR v roku 2020 len 29,3-percentný podiel na celkových tržbách ubytovateľov. V súhrne cudzinci priniesli tržby v objeme 81,1 milióna eur, oproti predošlému roku klesli o 64,5 %. Domáci návštevníci vďaka letnej sezóne, ktorá podržala domáci cestovný ruch, vytvorili tržby v objeme 195,8 milióna eur, čo tvorilo 70,7 % z celkových tržieb. Domáce tržby medziročne klesli o 31,9 %, išlo o miernejší pokles ako pri zahraničných návštevníkoch.



Za celý kalendárny rok 2020 sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 3,2 milióna návštevníkov, čo bol najhorší výsledok od roku 2001. Rozsiahle obmedzenia cestovania pre ochorenie COVID-19 tak viedli počas roka k rekordnému poklesu celoročnej návštevnosti o 50,1 %. K vysokej miere poklesu prispela aj skutočnosť, že predošlý rok 2019 bol rokom rekordných rastov návštevnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.



Najvyšší pokles návštevnosti v roku 2020 zaznamenal Bratislavský kraj, a to o 68,5 %, zostal však tretím najnavštevovanejším regiónom SR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ho navštívila iba necelá štvrtina zahraničných návštevníkov (pokles o 75,9 %) a menej ako polovica domácich návštevníkov (medziročný pokles o 54,5 %). Nasledoval Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj s medziročným poklesom návštevníkov vyšším ako 50 %. Najnižší celoročný pokles hostí zaznamenali turisticky najvýznamnejšie kraje Žilinský o 38 % a Prešovský kraj o 40,9 %.