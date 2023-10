Ubytovacie zariadenia v SR navštívilo v auguste takmer 707.000 hostí

Bratislava 12. októbra (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v druhom prázdninovom mesiaci - v auguste takmer 707.000 hostí, čo je len o necelých 7 % viac ako vlani. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V štandardne najsilnejšom období roka tak k návštevnosti rekordného augusta roku 2019 chýbalo ubytovateľom ešte 86.000 (11 %) návštevníkov. Počet prenocovaní, ktoré hostia v hoteloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávili, dosiahol takmer 2,1 milióna nocí. Je to približne o jednu desatinu viac ako pred rokom. Priemerná doba pobytu predstavovala 2,9 noci.



Väčšinu z celkového počtu ubytovaných tvorili už tradične domáci návštevníci. Ich počet vo výške 433.000 osôb (61 %) bol v porovnaní s vlaňajškom takmer rovnaký a do predpandemických čísiel augusta 2019 chýbalo podobne ako vlani ešte 7 %.



Až v piatich krajoch Slovenska vrátane tých najnavštevovanejších, Žilinského a Prešovského kraja, zaznamenali ubytovatelia mierny medziročný úbytok domácej klientely. Viac hostí sa podarilo pritiahnuť iba trom krajom - Bratislavskému, Nitrianskemu a Banskobystrickému kraju. V absolútnom počte prilákal najviac dovolenkujúcich opäť Žilinský kraj, v jeho zariadeniach sa v auguste ubytovala až štvrtina hostí.



Ubytovacie služby na Slovensku využilo počas augusta 273.000 zahraničných návštevníkov, išlo o 19-percentný medziročný nárast návštevnosti. Medziročne významne vzrástol ich počet vo všetkých krajoch, je to však len dôsledok návratu cudzincov po pandémii. V porovnaní s rokom 2019 na Slovensku dovolenkovalo stále o 16 % menej cudzincov. K vtedajšiemu návštevníckemu maximu sa najviac priblížil Žilinský kraj.



V absolútnych číslach najviac cudzincov navštívilo Bratislavský (91.000), Žilinský (60.000) a Prešovský kraj (49.000 zahraničných návštevníkov). Spolu tieto tri kraje tvorili skoro tri štvrtiny celkovej zahraničnej návštevnosti.



V súhrne za prvých osem mesiacov 2023 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 3,9 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast takmer o štvrtinu. Do celkového počtu návštevníkov v porovnateľnom období roka 2019 chýbalo celkovo 10 % hostí. K dosiahnutiu hodnôt rekordného roka chýbalo ubytovateľom 14 % zahraničných turistov a 6,5 % domácich hostí.