Ubytovacie zariadenia vo februári zaznamenali rekord
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo vo februári 496.000 hostí, čo bolo o desatinu viac než v rovnakom období minulého roka. Hotelieri ubytovali rekordný počet hostí, keď v porovnaní s doterajším maximom z februára 2020 bol ich počet vyšší o takmer 3 %. Hostia strávili v hoteloch a penziónoch na Slovensku medziročne o desatinu viac nocí, ich počet dosiahol takmer 1,4 milióna, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Prenocovania zahraničných hostí dosiahli vo februári historicky najvyššiu úroveň, a to 530.000. Počet nocí cudzincov strávených v ubytovacích zariadeniach SR bol o 13 % vyšší ako vlani, čím bol prekonaný aj minuloročný rekord. Domáci návštevníci dosiahli druhý najvyšší počet prenocovaní 825.000, medziročne zaznamenali nárast o takmer 8 %. K prekonaniu rekordu z roku 2020 chýbalo celkovo ešte 11 % nocí. Priemerná doba pobytu v tohtoročnom februári predstavovala 2,7 noci.
Domáci návštevníci tvorili v štruktúre ubytovaných hostí naďalej takmer dvojtretinový podiel, ich počet medziročne vzrástol na takmer 301.000 hostí. Ide o medziročný nárast o 7 %. V porovnaní s najúspešnejším februárom 2020 hodnoty zaostávali o 5 %. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla až o 15 %, počet hostí z cudziny dosiahol takmer 195.000 ubytovaných. Išlo podľa ŠÚ o najvyššiu februárovú návštevnosť zo zahraničia.
Počet návštevníkov sa vo februári tohto roku podarilo medziročne prekonať v siedmich z ôsmich SR v rozpätí od 0,1 % v Banskobystrickom kraji až po 15,6 % v Žilinskom kraji. Jedine Nitriansky kraj zaznamenal menej ubytovaných hostí ako vo februári pred rokom, a to o 2,9 %.
Dominantný podiel hostí prilákali aj vo februári kraje zamerané na zimné aktivity v horskom prostredí. Nadpolovičná väčšina návštevníkov SR smerovala do Žilinského a Prešovského kraja. Zároveň evidovali oba kraje historicky najvyšší počet februárových ubytovaných, rekord prekonali počty domácich aj zahraničných návštevníkov.
Tretím najobľúbenejším krajom pre februárových návštevníkov Slovenska bol Bratislavský kraj s takmer 88.000 hosťami. Ako v jedinom kraji na Slovensku tam opäť tvorili väčšinu ubytovaných zahraniční návštevníci. Aktuálne zaznamenali ubytovatelia v Bratislavskom regióne februárový rekord v počte návštevníkov z cudziny, ubytovalo sa u nich viac ako 54.000 zahraničných hostí, čo je o 4 % viac ako doterajšie maximum z februára 2020. Rekordy zahraničných návštevníkov prekonal aj Banskobystrický a Košický kraj.
