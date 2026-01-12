< sekcia Ekonomika
Ubytovacie zariadenia využilo v SR v novembri 2025 vyše 467.000 hostí
V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach v SR strávili hostia takmer 1,1 milióna nocí, čo bolo o 7,1 % viac ako pred rokom.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku využilo na prenocovanie v novembri 2025 vyše 467.000 hostí, čo predstavovalo medziročný nárast o 8,4 %. Bol to najúspešnejší november pre ubytovateľov od vypuknutia pandémie. Hotelieri sa priblížili k rekordným číslam z novembra 2019, chýbalo už len 2,7 % hostí. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach v SR strávili hostia takmer 1,1 milióna nocí, čo bolo o 7,1 % viac ako pred rokom. Priemerná dĺžka pobytu v októbri predstavovala 2,3 noci. V štruktúre ubytovaných hostí s takmer dvojtretinovým podielom naďalej prevládali domáci návštevníci, bolo ich 307.000. Ich počet medziročne vzrástol o 4,6 %. V dlhodobom hodnotení prevýšil aktuálny počet návštevníkov len historicky najúspešnejší predpandemický november 2019, a to o 4,4 %.
Počet ubytovaných cudzincov na Slovensku zaznamenal nadpriemerné, až 16,6 % medziročné tempo rastu. Slovensko navštívilo až 160.000 zahraničných hostí, pred rokom ich bolo iba o niečo viac ako 137.000. Ich počet veľmi mierne prekonal novembrový rekord z roku 2019 (o 0,8 %, teda o 1200 návštevníkov).
November potešil ubytovateľov v SR medziročným zlepšením vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Počet návštevníkov vzrástol v rozpätí od 2,4 % v Trnavskom kraji až po 18,1 % v Žilinskom kraji. Dlhodobo eviduje najvyšší počet ubytovaných hostí Bratislavský kraj (viac ako 126.000 návštevníkov). K hranici 100.000 návštevníkov sa priblížil Žilinský kraj (98.000 ubytovaných).
Ďalším najnavštevovanejším regiónom, ktorý dosiahol v novembri viac ako 76.000 hostí, bol Prešovský kraj. Tieto tri regióny tvorili spolu 64 % celkového počtu návštevníkov SR. Z ôsmich slovenských regiónov dosiahli až tri historicky najlepšiu novembrovú návštevnosť, a to Žilinský (v porovnaní s novembrom 2019 nárast o 11,6 %), Košický (nárast o 2,9 %), Prešovský kraj (nárast o 1,2 %).
V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2025 sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo takmer 5,9 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 6,8 %, pričom dynamickejšie vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov. K medziročnému nárastu došlo aj v celkovom počte prenocovaní, a to o 6,1 %. V porovnaní s rekordným rokom 2019 chýbali ubytovateľom už len 2 % (118.000) hostí.
