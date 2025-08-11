< sekcia Ekonomika
Ubytovacím zariadeniam stúpli tržby na takmer 166 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Ubytovacie zariadenia dosiahli v 2. štvrťroku 2025 tržby takmer 166 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), čo bol vyše 19-percentný medziročný nárast. Prevažnú časť tržieb, takmer 60 %, vygenerovali domáci návštevníci. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spomedzi regiónov najvyššie tržby dosiahli v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Tieto tri kraje tvorili takmer 60 % z celkových tržieb ubytovateľov v SR. Takmer vo všetkých krajoch vytvorila nadpolovičnú väčšinu tržieb domáca klientela, iba v Bratislavskom kraji to boli cudzinci so 71-percentným podielom na tržbách.
Tržby od domácich návštevníkov rástli v porovnaní s minuloročným júnom mierne dynamickejšie ako tržby od zahraničných hostí. Porovnať ich hodnotu s „predcovidovým“ rokom 2019 nie je možné v dôsledku metodickej zmeny - od roku 2021 sa tržby uvádzajú bez DPH.
V súhrne v druhom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku 5545 ubytovacích zariadení. Návštevníci mali k dispozícii takmer 77.000 izieb a vyše 223.000 lôžok vrátane kempingových miest. Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 25,5 %, využitie izieb 31,1 %. V priemere v jednom dni bolo k dispozícii takmer 70.000 izieb a 165.000 stálych lôžok.
