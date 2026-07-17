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Dovolenka už len pre bohatých? Ceny ubytovaní raketovo rastú
Pri hľadaní ubytovania sa oplatí držať niekoľkých základných pravidiel. Základom je nespoliehať sa iba na jeden rezervačný kanál.
Autor TASR
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Bratislava 17. júla (TASR) - Ceny ubytovacích služieb v Európskej únii za posledných päť rokov, od mája 2021 do mája 2026, vzrástli v priemere o 46,5 %. V najvyhľadávanejších dovolenkových destináciách rástli ešte rýchlejšie. V Grécku účty za nocľah narástli približne o 68 %, v Španielsku o 76 % a v Chorvátsku o 92 %. Informovala o tom spoločnosť Finax, ktorá zároveň odporučila, ako možno ušetriť.
„Pri hľadaní ubytovania sa oplatí držať niekoľkých základných pravidiel. Základom je nespoliehať sa iba na jeden rezervačný kanál. To isté ubytovanie je dobré skontrolovať na viacerých platformách, ako aj priamo na oficiálnej webstránke zariadenia, prípadne telefonicky,“ poradila vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Rovnaká izba môže mať na rôznych miestach odlišnú cenovku či iné podmienky. Usporiť možno s vernostnými programami rezervačných portálov. Všimnúť si treba aj to, či rezervácia ubytovania nevyžaduje dodatočné platby za posteľnú bielizeň či sankčný poplatok, pokiaľ hosť po sebe priestor neuprace.
Pri porovnávaní ponúk by sa dovolenkári nemali sústrediť iba na cenu za jednu noc. Rozhodujúca je celková suma za pobyt vrátane všetkých povinných poplatkov, ako sú miestna daň, parkovanie, záverečné upratovanie či ďalšie príplatky. Práve tie môžu konečný účet zvýšiť o desiatky až stovky eur.
Sumy za ubytovanie si podľa spoločnosti treba vždy overovať na konkrétny termín a nespoliehať sa na marketingové komunikácie najnižšej ceny. Zariadenia často výrazne dvíhajú ceny počas víkendov, sviatkov alebo pri naplnení kapacít v hlavnej sezóne. Posunutie príchodu o jeden či dva dni môže znamenať značnú úsporu. Výhodnejší môže byť aj pobyt so začiatkom uprostred týždňa. Väčšina turistov cestuje počas víkendov, čo sa odráža na cenách ubytovania aj dopravy.
Oplatí sa nepodľahnúť tlaku marketingových upozornení o posledných voľných izbách či vysokom záujme o konkrétne ubytovanie. Aj keď môžu byť pravdivé, impulzívna rezervácia bez porovnania viacerých možností vedie k zbytočne vyšším výdavkom. „Ani ubytovanie ďalej od centra mesta alebo pláže nemusí znamenať úsporu. Hoci je počiatočná cena nižšia, táto matematika funguje len vtedy, ak úsporu následne nezmažú každodenné dodatočné výdavky na taxíky, miestnu dopravu či prenájom auta,“ upozornila Gáliková.
Pre rodiny s deťmi alebo väčšie skupiny zvyčajne vychádza finančne oveľa výhodnejšie prenájom apartmánu či štúdia s vlastnou kuchyňou než rezervácia dvoch samostatných hotelových izieb. Príprava vlastnej stravy tiež znižuje výdavky. Z hľadiska zníženia nákladov je dobré prehodnotiť aj samotné vybavenie komplexu. Ak je primárnym cieľom dovolenky pobyt pri mori, je neefektívne priplácať za veľké rezorty s drahými bazénmi a wellness centrami, ktoré klient nakoniec nevyužije.
Oplatí sa tiež zvážiť, či dovolenkári využijú všetky služby zahrnuté v cene pobytu. Pri pobyte v apartmáne môže ďalšie úspory priniesť aj nákup základných potravín, nápojov či drogérie ešte pred odchodom alebo vo väčších supermarketoch mimo turistických centier. Ceny v prímorských letoviskách bývajú v hlavnej sezóne citeľne vyššie než v bežných obchodoch.
„Pri hľadaní ubytovania sa oplatí držať niekoľkých základných pravidiel. Základom je nespoliehať sa iba na jeden rezervačný kanál. To isté ubytovanie je dobré skontrolovať na viacerých platformách, ako aj priamo na oficiálnej webstránke zariadenia, prípadne telefonicky,“ poradila vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Rovnaká izba môže mať na rôznych miestach odlišnú cenovku či iné podmienky. Usporiť možno s vernostnými programami rezervačných portálov. Všimnúť si treba aj to, či rezervácia ubytovania nevyžaduje dodatočné platby za posteľnú bielizeň či sankčný poplatok, pokiaľ hosť po sebe priestor neuprace.
Pri porovnávaní ponúk by sa dovolenkári nemali sústrediť iba na cenu za jednu noc. Rozhodujúca je celková suma za pobyt vrátane všetkých povinných poplatkov, ako sú miestna daň, parkovanie, záverečné upratovanie či ďalšie príplatky. Práve tie môžu konečný účet zvýšiť o desiatky až stovky eur.
Sumy za ubytovanie si podľa spoločnosti treba vždy overovať na konkrétny termín a nespoliehať sa na marketingové komunikácie najnižšej ceny. Zariadenia často výrazne dvíhajú ceny počas víkendov, sviatkov alebo pri naplnení kapacít v hlavnej sezóne. Posunutie príchodu o jeden či dva dni môže znamenať značnú úsporu. Výhodnejší môže byť aj pobyt so začiatkom uprostred týždňa. Väčšina turistov cestuje počas víkendov, čo sa odráža na cenách ubytovania aj dopravy.
Oplatí sa nepodľahnúť tlaku marketingových upozornení o posledných voľných izbách či vysokom záujme o konkrétne ubytovanie. Aj keď môžu byť pravdivé, impulzívna rezervácia bez porovnania viacerých možností vedie k zbytočne vyšším výdavkom. „Ani ubytovanie ďalej od centra mesta alebo pláže nemusí znamenať úsporu. Hoci je počiatočná cena nižšia, táto matematika funguje len vtedy, ak úsporu následne nezmažú každodenné dodatočné výdavky na taxíky, miestnu dopravu či prenájom auta,“ upozornila Gáliková.
Pre rodiny s deťmi alebo väčšie skupiny zvyčajne vychádza finančne oveľa výhodnejšie prenájom apartmánu či štúdia s vlastnou kuchyňou než rezervácia dvoch samostatných hotelových izieb. Príprava vlastnej stravy tiež znižuje výdavky. Z hľadiska zníženia nákladov je dobré prehodnotiť aj samotné vybavenie komplexu. Ak je primárnym cieľom dovolenky pobyt pri mori, je neefektívne priplácať za veľké rezorty s drahými bazénmi a wellness centrami, ktoré klient nakoniec nevyužije.
Oplatí sa tiež zvážiť, či dovolenkári využijú všetky služby zahrnuté v cene pobytu. Pri pobyte v apartmáne môže ďalšie úspory priniesť aj nákup základných potravín, nápojov či drogérie ešte pred odchodom alebo vo väčších supermarketoch mimo turistických centier. Ceny v prímorských letoviskách bývajú v hlavnej sezóne citeľne vyššie než v bežných obchodoch.