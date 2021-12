Ubytovanie v Liptove je na Silvestra obsadené len do dvoch tretín

Liptovský Mikuláš 30. decembra (TASR) – Ubytovacím zariadeniam na Liptove sa na Silvestra a novoročné lyžovačky podarilo obsadiť v priemere dve tretiny z ich povolenej kapacity. V regióne tak zďaleka nezažívajú taký nával turistov, na aký boli zvyknutí v minulosti. Pre TASR to vo štvrtok uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Dodala, že o zlatom týždni sa tento rok nedá hovoriť vôbec.



"Na Liptove máme aj teraz, na poslednú chvíľu, dostatok možností si rezervovať ubytovanie. V regióne prevládajú Slováci, ale v malých číslach prišli aj Lotyši, dovolenkári z Litvy, Maďarska. Čechov a Poliakov je tiež veľmi málo," zhodnotila Šarafínová.



Najlepšie sú podľa nej obsadené zariadenia v blízkosti lyžiarskych svahov, vzdialenejšie prevádzky majú obsadenosť veľmi nízku. Šarafínová priblížila, že rezervácie na január sa pohybujú pod desať percent, čo je podľa jej slov veľmi zlé. "Veríme, že v režime OP s testom budeme môcť prevádzkovať ubytovacie zariadenia aj po zvyšok zimnej sezóny," povedala. Teší ich otváranie gastroprevádzok v januári.



Šarafínová podotkla, že horské regióny Slovenska sa v tejto dobe na zahraničných klientov spoliehať nemôžu. Je to podľa jej slov najmä z dôvodu, že je oveľa ťažšie pre zahraničného turistu tráviť dovolenku na Slovensku ako v okolitých krajinách. "O to viac sme odkázaní na domácu slovenskú klientelu. Pevne veríme, že Slováci prídu dovolenkovať na Liptov. Ešte stále si môžu objednať aj Silvestrovské pobyty, aj novoročné lyžovačky," skonštatovala.