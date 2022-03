Ubytovať utečencov môžu aj poskytovatelia sociálnych služieb

Bratislava 4. marca (TASR) - Poskytovatelia sociálnych služieb môžu poskytnúť ubytovanie a sociálne služby ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR k tomu vydalo usmernenie pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS). V prípade splnenia zákonom stanovených podmienok budú mať utečenci nárok aj na poskytnutie sociálnej služby. Informoval o tom v piatok tlačový odbor rezortu práce.



"Podľa aktuálnych odhadov príde na Slovensko približne 120.000 osôb z Ukrajiny. Predpokladá sa, že približne 10 % z nich, čiže asi 12.000 ľudí, bude potrebovať pomoc pri zabezpečení starostlivosti, či už pomocou kompenzácií (peňažných príspevkov) alebo v systéme sociálnych služieb," vyčíslilo ministerstvo s tým, že v tomto prípade ide predovšetkým o pomoc pre zdravotne znevýhodnené osoby či osoby s nepriaznivým zdravotným stavom.



Poskytovatelia sociálnych služieb, rovnako verejní aj neverejní, môžu ponúknuť svoje neobsadené miesta v rámci registrovanej kapacity jednotlivých zariadení. Nejde teda o vytváranie nových kapacít, ale o voľné miesta v zariadeniach podmienených odkázanosťou, čo je pobytová forma sociálnej služby. "Sú to zariadenie podporovaného bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb či špecializované zariadenie. V jednotlivých krajoch je v súčasnosti k dispozícii takmer 1800 voľných miest," dodalo ministerstvo.



Rezort tiež spresnil, že prijímateľom sociálnych služieb môže byť aj cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo štatút dočasného útočiska. Utečenci z vojnou zasiahnutej Ukrajiny preto spĺňajú podmienky a budú mať na to nárok. "Ich postavenie je pritom rovnaké ako u iných prijímateľov sociálnych služieb, či už so štátnym občianstvom SR, respektíve občanov s registrovaným pobytom na území SR alebo iného členského štátu EÚ. Zároveň, rovnako sa na nich vzťahujú aj výška a podmienky platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky financovania poskytovanej sociálnej služby z verejných zdrojov," podotklo ministerstvo.



Utečenky s deťmi alebo mládež je zase možné ubytovať v zariadeniach krízovej intervencie, ako sú útulky, zariadenia núdzového bývania a domovy na polceste. "Mestá a obce majú v týchto zariadeniach v súčasnosti k dispozícii vyše 450 voľných miest," vyčíslil rezort.



Zdôraznil tiež, že ak poskytovateľ sociálnej služby poskytne ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny, podmienkou je vytvorenie vhodných podmienok, respektíve vyčlenenie časti priestorov v danom zariadení. V tomto prípade však neposkytuje sociálnu službu. Neuzatvára teda s osobou zmluvu o poskytnutí sociálnej služby, ale zmluvu o ubytovaní. Poskytovateľ získava finančný príspevok za ubytovanie, nie však už finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby takto využitého miesta, aby nedochádzalo k duplicite financovania z verejných zdrojov.