Uchádzači o prácu by mali vedieť vysvetliť veľa pozícií v životopise

Bratislava 21. marca (TASR) - Pracovné skúsenosti sú pri hľadaní práce vítané, ale priveľa pracovných pozícií v životopise môže byť aj nevýhodou. Uchádzači by preto nemali uvádzať skúsenosti staršie ako desať rokov a mali by vedieť vysvetliť, prečo zamestnanie menili tak často. Uviedla to PR riaditeľka spoločnosti Edenred Lívia Bachratá.



Personalista môže uchádzača následne považovať za nekonzistentného, neochotného prispôsobiť sa, hľadajúceho svoj smer v pracovnom živote, ale aj za netrpezlivého. "Závisí to od uhla pohľadu. Rozhľadený líder môže rôznorodé skúsenosti považovať za výhodu, je však dôležité, ako ich uchádzač odprezentuje," dodala Bachratá.



Ľuďom s príliš dlhým zoznamom zamestnávateľov v životopise odporúča neuvádzať pozície, ktoré zastávali pred viac ako desiatimi rokmi. Ako uviedla, je ideálne vybrať si pozície a pracovné skúsenosti, ktoré môžu potencionálneho zamestnávateľa zaujať. Pokiaľ ide o prácu s ľuďmi na predajnej pozícii, pomôžu napríklad pracovné skúsenosti z oblasti gastroslužieb alebo predaja. Uviesť posledné tri zamestnania v životopise je však podmienkou.



"Dôležité je vedieť vysvetliť, prečo uchádzač menil prácu často, ak to v životopise vidieť. Určite neodporúčam hodnotiť predchádzajúcich nadriadených alebo kultúru zamestnávateľa. Treba to obrátiť na pozitívum a predať sa spôsobom, čo uchádzača konkrétna práca, respektíve pozícia naučila," odporučila Bachratá.



Rôznorodé skúsenosti nadobudnuté u rôznych zamestnávateľov môžu byť konkurenčnou výhodou. Uchádzači by ich však podľa odborníkov mali komunikovať ako príležitosti, pri ktorých sa naučili mäkké zručnosti. K nim patrí napríklad flexibilita a rýchla adaptácia, schopnosť rýchlo sa učiť nové veci, inovatívny prístup a tiež spektrum odborných znalostí.