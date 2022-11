Uchádzačom o prácu s neurovývinovými poruchami pomôže nový projekt

Bratislava 22. novembra (TASR) - Uchádzačom o prácu s neurovývinovými ochoreniami ako autizmus, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), dyslexia, teda porucha čítania, a dyskalkúlia, čo je porucha matematických schopností, pomôže celoslovenský projekt. Predstavuje ho spoločnosť Profesia v utorok na konferencii Neurodiverzita na pracovisku.



Firma pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením svojím programom Výpomoc so srdcom. Ten po štyroch rokoch pôsobenia prichádza s novým projektom Profesia Lab. Projekt vzniká v spolupráci s medzinárodnými odborníkmi a poskytne vedecky overený model tréningu.



Program spája uchádzačov s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením so zamestnávateľmi, ktorí chcú dať príležitosť tejto skupine. Spoločnosť ho spustila v októbri.



"Dozrel čas, aby vznikol celoslovenský model spolupráce medzi zamestnávateľmi a lokálnymi partnermi, ktorí pracujú s ľuďmi so znevýhodnením. Vychádzame z mnohých údajov, vlastných pilotov, kvalitatívnych prieskumov na Slovensku, ako aj príkladov dobrej praxe zo zahraničia," vysvetlila manažérka spoločenskej zodpovednosti podniku Anna Podlesná.



Cieľom konferencie, kde projekt predstavujú, je poskytnutie informácií k zamestnávaniu ľudí s neurovývinovými odlišnosťami, uviedla hovorkyňa spoločnosti Nikola Richterová. Podujatie prinesie skúsenosti zo zahraničia s prácou s touto skupinou ľudí.



Profesia Lab vzniká v spolupráci firmy so zahraničnými odborníkmi. Projekt využíva vedecké poznatky a postupy pri zamestnávaní ľudí s uvedenými neurovývinovými poruchami a uplatňuje ich aj na ďalšie znevýhodnenia na trhu práce.



Podľa spoločnosti ide o dôležitý krok v zlepšovaní pracovných možností pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. "Presné štatistiky v našej krajine chýbajú, v Profesii však podľa dostupných údajov veríme, že približne 155.000 ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, by na Slovensku mohlo pri správnom začlenení pracovať," zdôraznila Podlesná.



"Výučba programu sa rozdeľuje na dve skupiny. Prvou sú uchádzači so zdravotným znevýhodnením," uviedla hovorkyňa.



Prvé štyri mesiace im podľa jej slov ponúknu ASSET program. Ide o vedecky vyvinutý tréning mäkkých zručností zo Spojených štátov amerických pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.



"Druhou skupinou sú firmy so záujmom o zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a organizácie či jednotlivci so záujmom o výučbu pracovného koučingu v tejto oblasti," doplnila Richterová. Prvé štyri mesiace sú zamerané na obhliadky vo firmách, spoznanie charakteru práce a zlaďovanie osobných potrieb zamestnávateľov a uchádzačov.



Od mája do októbra sú aktivity projektu ovplyvnené zisteniami z predošlých mesiacov. "Naplánované sú exkurzie uchádzačov vo firmách, zmapovanie potenciálu uchádzačov vykonávať identifikované praxe, príprava na výberový proces či začleňovanie na pracovisku," vymenúva hovorkyňa. Účastníci sa môžu do pilotu prihlasovať do 10. decembra.