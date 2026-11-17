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Účinnosť odsekov o zaručenej konverzii v zákone o e-Governmente posunú
Návrh novely zákona má byť predmetom skráteného legislatívneho konania.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Účinnosť ustanovení o zaručenej konverzii sa posunie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v utorok schválila vláda. Upravuje sa dátum nadobudnutia účinnosti ustanovení, ktoré sa vzťahujú na úpravu oblasti zaručenej konverzie, a to z 1. januára 2027 na 1. januára 2029. Návrh novely zákona má byť predmetom skráteného legislatívneho konania.
Zaručená konverzia podľa MIRRI predstavuje integrálnu súčasť výkonu elektronickej verejnej správy, keďže umožňuje plnohodnotné nahrádzanie listinných dokumentov ich elektronickými ekvivalentmi v právne záväznej forme. Zmeny, ktoré boli prijaté zákonom číslo 325 z roku 2022, zásadným spôsobom ovplyvňujú architektúru a prevádzku tejto služby vrátane rozsahu zodpovednosti jej poskytovateľov a technických parametrov samotného procesu konverzie.
„V dôsledku nedostatočného časového priestoru na prípravu a testovanie nových technických riešení a prevádzkových postupov hrozí, že služby zaručenej konverzie nebudú od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení plne funkčné, resp. nebude možné zabezpečiť ich poskytovanie v súlade s právnymi požiadavkami. Zároveň nie je možné garantovať ich spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke, čo je obzvlášť kritické vzhľadom na povahu dokumentov, s ktorými sa v rámci konverzie pracuje,“ spresnilo ministerstvo investícií.
Upozornilo, že v praxi by takýto stav mohol viesť k zdržaniam alebo znemožneniu doručovania a spracúvania právne významných úkonov medzi fyzickými alebo právnickými osobami a verejnou správou, čím by došlo k narušeniu právnej istoty a riadneho chodu rôznych konaní. Riziká sa podľa neho týkajú najmä subjektov, ktoré sú na elektronickú komunikáciu odkázané zo zákona alebo z dôvodu profesijnej povinnosti, ako sú advokáti, daňoví poradcovia, exekútori alebo notári.
„Z uvedených dôvodov je posun účinnosti predmetných ustanovení nevyhnutný na zabezpečenie technologickej pripravenosti a legislatívnej istoty a zároveň predstavuje najprimeranejší nástroj na predchádzanie negatívnym dopadom na verejnú správu aj dotknuté subjekty,“ dodalo ministerstvo investícií.
Zaručená konverzia podľa MIRRI predstavuje integrálnu súčasť výkonu elektronickej verejnej správy, keďže umožňuje plnohodnotné nahrádzanie listinných dokumentov ich elektronickými ekvivalentmi v právne záväznej forme. Zmeny, ktoré boli prijaté zákonom číslo 325 z roku 2022, zásadným spôsobom ovplyvňujú architektúru a prevádzku tejto služby vrátane rozsahu zodpovednosti jej poskytovateľov a technických parametrov samotného procesu konverzie.
„V dôsledku nedostatočného časového priestoru na prípravu a testovanie nových technických riešení a prevádzkových postupov hrozí, že služby zaručenej konverzie nebudú od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení plne funkčné, resp. nebude možné zabezpečiť ich poskytovanie v súlade s právnymi požiadavkami. Zároveň nie je možné garantovať ich spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke, čo je obzvlášť kritické vzhľadom na povahu dokumentov, s ktorými sa v rámci konverzie pracuje,“ spresnilo ministerstvo investícií.
Upozornilo, že v praxi by takýto stav mohol viesť k zdržaniam alebo znemožneniu doručovania a spracúvania právne významných úkonov medzi fyzickými alebo právnickými osobami a verejnou správou, čím by došlo k narušeniu právnej istoty a riadneho chodu rôznych konaní. Riziká sa podľa neho týkajú najmä subjektov, ktoré sú na elektronickú komunikáciu odkázané zo zákona alebo z dôvodu profesijnej povinnosti, ako sú advokáti, daňoví poradcovia, exekútori alebo notári.
„Z uvedených dôvodov je posun účinnosti predmetných ustanovení nevyhnutný na zabezpečenie technologickej pripravenosti a legislatívnej istoty a zároveň predstavuje najprimeranejší nástroj na predchádzanie negatívnym dopadom na verejnú správu aj dotknuté subjekty,“ dodalo ministerstvo investícií.