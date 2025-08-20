Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
20. august 2025
Účinnosť ustanovení o zaručenej konverzii dokumentov sa opäť posunie

Autor TASR
Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR už účinnosť týchto ustanovení vlani novelou zákona odložilo na október tohto roka.

„V dôsledku nedostatočného časového priestoru na prípravu a testovanie nových technických riešení a prevádzkových postupov hrozí, že služby zaručenej konverzie nebudú od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení plne funkčné, resp. nebude možné zabezpečiť ich poskytovanie v súlade s právnymi požiadavkami,“ uviedlo MIRRI v dôvodovej správe k materiálu. Podľa rezortu tak zároveň nie je možné garantovať ich spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke, čo je obzvlášť kritické vzhľadom na povahu dokumentov, s ktorými sa v rámci konverzie pracuje.

Posunutím termínu účinnosti o 15 mesiacov sa podnikateľom a ostatným osobám oprávneným vykonávať zaručenú konverziu (prevažne advokátom) oddiali využívanie nového komplexného technického riešenia týkajúceho sa zaručenej konverzie. Aktuálne využívaný systém však naďalej funguje a podnikatelia ho môžu používať až do doby spustenia nového informačného systému Centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Zmeny sa netýkajú notárov, ktorí využívajú vlastný informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky.
