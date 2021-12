Účinnosť zákona o trvalom kurzarbeite sa posúva na 1. marec 2022

Bratislava 14. decembra (TASR) – Účinnosť zákona o trvalom "kurzarbeite" sa posunie z pôvodného 1. januára budúceho roka na 1. marca 2022. Za január a február by sa tak malo pokračovať v štátnej pandemickej pomocnej schéme. Vyplýva to z novely zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Rezort práce úpravu odôvodnil potrebou zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky podpory z trvalého "kurzarbeitu". Je to podľa ministerstva dôležité z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej pandemickej vlne.



Cieľom je zachovať kontinuitu súčasnej štátnej pandemickej pomocnej schémy. V januári a februári budúceho roka sa tak má ešte pokračovať v projekte Prvej pomoci.



Rezort vyzdvihol, že návrh na posunutie účinnosti je reakciou na vyhlásený núdzový stav a s tým súvisiacu potrebu zabezpečiť včasnú a adekvátnu pomoc pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré pre núdzový stav prerušili či obmedzili svoju činnosť.



Okrem toho návrh hovorí o splnení povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora u zamestnávateľa, ktorý prijíma príspevok v rámci projektov za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021 a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.



"V prípade príspevkov vyplácaných za oprávnené obdobie trvajúce od 1. januára 2022 sa bude povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora posudzovať v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora," konštatuje sa v materiáli. Povinnosť budú musieť spĺňať subjekty, ktorým má byť za mesiace január a/alebo február 2022 na základe žiadosti či výkazu v príslušnom mesiaci poskytnutá finančná pomoc prevyšujúca sumu 100.000 eur, a subjekty, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250.000 eur.