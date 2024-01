Účinnosť zákona o výstavbe chce rezort dopravy posunúť na apríl 2025

Bratislava 7. januára (TASR) - Nový zákon o výstavbe zrejme začne platiť až budúci rok, ministerstvo dopravy totiž navrhuje posunúť jeho účinnosť o jeden rok, teda do 1. apríla 2025. Platiť v pôvodnom termíne, teda od 1. apríla 2024, začne len zákon o územnom plánovaní. Pre TASR to potvrdilo oddelenie komunikácie rezortu dopravy.



"Náš pohľad je, že zákon o územnom plánovaní ostane účinný k 1. aprílu 2024, aj keď s drobnými úpravami. Následne nový stavebný zákon, jeho účinnosť budeme odsúvať minimálne o rok," uviedol na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Podľa rezortu dopravy dôvodom odloženia účinnosti zákona je napríklad nepripravenosť povoľovacích procesov stavieb s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Účinnosť zákona o výstavbe ministerstvo navrhuje posunúť aj pre časový sklz pri príprave formulárov a digitalizácie vo výstavbe i vydávaní vyhlášok či pre chýbajúci vyškolený personál.



Ministerstvo dopravy v aktuálne platnom stavebnom zákone pritom plánuje vykonať niekoľko zmien, ktoré podľa Ráža majú zjednodušiť život občanovi, samospráve aj podnikateľom.



Zmeny majú podľa ministerstva zásadne skrátiť dobu prípravy stavieb. "Cieľom je značne rozšíriť okruh stavieb, pri ktorých sa zlúči územné a stavebné konanie do jedného povoľovacieho procesu. Taktiež chceme zaviesť zjednodušené povoľovanie stavieb, ktoré plnia k hlavnej stavbe vedľajšiu funkciu (vrátane prípadných vyvolaných investícií), tzv. súbor stavieb. Navrhovaná účinnosť tejto novely je od 31. marca 2024," doplnili z odboru komunikácie rezortu dopravy.