Účinnosť zmien o konverzii v zákone o e-Governmente sa má posunúť

Bratislava 19. júna (TASR) - Zmeny, ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie v rámci zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), by mali platiť až od októbra 2026. S dvojročným posunom oproti pôvodnému legislatívnemu plánu ráta návrh novely z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania.



MIRRI v dôvodovej správe upozorňuje, že v roku 2022 prijali poslanci zmeny v oblasti zaručenej konverzie s cieľom zjednodušiť proces pre osoby, ktoré zaručenú konverziu vykonávajú. Výsledkom má byť posilnenie dôveryhodnosti výstupov zo zaručenej konverzie. "Tieto zmeny si vyžadujú úpravu aktuálneho technického riešenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorej správcom je MIRRI," upozorňuje rezort. Práve stav implementácie týchto zmien je dôvodom návrhu na posun účinnosti o dva roky.



"Posunutie účinnosti sa navrhuje taktiež z dôvodu zabezpečenia postupného a kontinuálneho nábehu všetkých oprávnených osôb na nový systém centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii," dodáva MIRRI.



Zaručenou konverziou je konverzia pôvodných dokumentov do elektronickej či listinnej podoby s cieľom zachovania ich právnych účinkov a použiteľnosti na právne úkony. Zaručenú konverziu môžu vykonávať orgány verejnej moci, štátne firmy, ktoré spravujú pohľadávky verejného sektora, takisto pošty, ale aj advokáti či notári.