Účinnosť zmien v zaručenej konverzii sa posunie o rok

Bratislava 10. septembra (TASR) - Zmeny, ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie v rámci zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), budú platiť o rok neskôr, teda od októbra 2025. Posun oproti pôvodnému plánu prináša novela z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Pôvodný vládny návrh hovoril o dvojročnom odklade plánovaných zmien, poslanci napokon schválili úpravu s ročným posunom.



Ministerstvo v dôvodovej správe pripomenulo, že v roku 2022 prijali poslanci zmeny v oblasti zaručenej konverzie s cieľom zjednodušiť proces pre osoby, ktoré zaručenú konverziu vykonávajú. Výsledkom má byť posilnenie dôveryhodnosti výstupov zo zaručenej konverzie. "Tieto zmeny si vyžadujú úpravu aktuálneho technického riešenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorej správcom je MIRRI," upozornil rezort.



"Posunutie účinnosti sa navrhuje taktiež z dôvodu zabezpečenia postupného a kontinuálneho nábehu všetkých oprávnených osôb na nový systém centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii," dodáva MIRRI.



Ministerstvo pôvodne navrhovalo, aby sa plánované zmeny posunuli z októbra tohto roka až na október 2026. Skrátenie odkladu na polovicu prešlo cez pozmeňujúci návrh z výborov. "Vzhľadom na predpokladanú náročnosť prác na úpravách centrálnej evidencie, ako aj s ohľadom na jej dôležitosť sa navrhuje skrátiť obdobie, v ktorom majú byť úpravy vykonané, a to o jeden rok," zdôvodnili predkladatelia návrhu, ktorý prešiel v záverečnom hlasovaní.



Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh Viliama Zahorčáka (Smer-SD). Ministerstvo, ktoré má byť členom záujmového združenia právnických osôb Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS), bude môcť v budúcnosti flexibilne určiť vláda. V súčasnosti je zákonom určené ako člen tohto združenia ministerstvo financií.



Naopak, v hlasovaní neprešiel návrh opozičného poslanca Jána Hargaša (PS). Presadiť chcel možnosť poskytovania digitálnych výpisov a odpisov zo štátnych evidencií aj tretím stranám, napríklad komerčným subjektom. Znížila by sa tým podľa neho administratívna a finančná záťaž občanov a podnikateľov oproti súčasnému stavu, kedy musia predkladať tieto výpisy vo fyzickej podobe.



Zaručenou konverziou je konverzia pôvodných dokumentov do elektronickej či listinnej podoby s cieľom zachovania ich právnych účinkov a použiteľnosti na právne úkony. Zaručenú konverziu môžu vykonávať orgány verejnej moci, štátne firmy, ktoré spravujú pohľadávky verejného sektora, takisto pošty, advokáti či notári.