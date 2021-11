Účty Američanov na kreditných kartách rastú

New York 9. novembra (TASR) - Američanom stúpajú účty na kreditných kartách, keďže sa vracajú k "predpandemickým" návykom po tom, čo sa skončili vládne programy núdzovej pomoci a ekonomika sa znovu otvorila. Uviedla to v utorok newyorská centrálna banka Fed.



Podľa jej údajov v 3. štvrťroku 2021 sa zostatky na kreditných kartách zvýšili, už druhý kvartál po sebe po roku poklesol, a to o 17 miliárd USD na 800 miliárd USD (691,02 miliardy eur). A hoci je celková dlžná suma o 123 miliárd USD nižšia ako na konci roka 2019, uplynulé dva štvrťroky znamenajú návrat k relatívnemu normálu.



„Začíname vidieť zvrátenie niektorých trendov v rámci bilancie kreditných kariet, ktoré sme zaznamenali počas pandémie nového koronavírusu, konkrétne zníženú spotrebu a splácanie zostatkov,“ napísal v správe Donghoon Lee, výskumný pracovník z newyorského Fedu. "Keďže pandemické obmedzenia sú zrušené a spotreba sa normalizuje, používanie kreditných kariet a ich zostatky sa vracajú k predpandemickým trendom."



Američania vlastnia rekordných 520 miliónov účtov na kreditných kartách, pričom k dispozícii majú obrovský kredit vo výške 3,2 bilióna USD.



Celkovo sa dlh amerických domácností v 3. štvrťroku zvýšil o 286 miliárd USD na 15,2 bilióna USD. To bolo o 1,1 bilióna USD viac ako na konci roka 2019. Najviac sa zvýšili dlhy v oblasti hypoték, ktoré sú najväčšou zložkou dlhu domácností.



Prudký nárast cien domov počas pandémie nového koronavírusu však zlepšil majetkovú pozíciu miliónov majiteľov domov. Napriek tomu sú banky opatrné, pokiaľ ide o to, komu požičajú, ukazuje správa. Z novovzniknutého hypotekárneho dlhu vo výške 1,11 bilióna USD v minulom štvrťroku bolo 69 % dlžníkov s kreditným skóre (vyjadruje dôveryhodnosť klienta) nad 760, čo je vysoká úroveň.



Len 2 % hypoték získali menej dôveryhodní dlžníci, čo je ostrý kontrast s priemerom 12 % v rokoch 2003 až 2007, pred tzv. Veľkou recesiou, podľa Fedu. Počet hypotekárnych účtov dosiahol v 3. kvartáli 80,8 milióna, čo je pokles z viac ako 98 miliónov účtov na začiatku roka 2008.



Správa odhalila tiež, že mladí Američania sa vrhajú do kúpy bývania. Rekordný počet hypotekárnych úverov pochádzal od ľudí vo veku do 29 rokov, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi.



Dlh zo študentských pôžičiek, ktorý je druhou najväčšou zložkou dlhu amerických domácností, vzrástol v uplynulom štvrťroku o 14 miliárd USD. Približne 45 miliónov Američanov so študentskými dlhmi obnoví splátky vo februári po takmer dvoch rokoch prestávky v dôsledku pandémie.