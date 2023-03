Údaje firmy Arriva potvrdzujú návrat ľudí do verejnej dopravy

Dolný Kubín 23. marca (TASR) – Počet cestujúcich autobusmi spoločností Arriva na Slovensku za prvé dva mesiace roku 2023 narástol o 31 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022. Najnovšie údaje tak potvrdzujú trend návratu ľudí do verejnej dopravy. TASR o tom informoval hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.



V januári a februári 2023 využilo služby prímestskej a mestskej dopravy zabezpečovanej spoločnosťami Arriva na Slovensku spolu 8,9 milióna cestujúcich, čo je o 2,1 milióna viac ako v rovnakom období minulého roku. Počas celého roku 2022 prepravili Slovensku viac ako 51 miliónov cestujúcich. V porovnaní s rokom 2021 to znamená, že počet cestujúcich sa medziročne zvýšil o 30 percent.



Ako zdôraznil Stach, z údajov za prvé dva mesiace roku 2023 je zrejmé, že trend návratu cestujúcich do verejnej dopravy pokračuje. Podľa hovorcu ide o dobrú správu pre dopravcov aj životné prostredie. "Je to zároveň povzbudenie pre samosprávy, ktoré sú objednávateľmi služieb mestskej a prímestskej autobusovej dopravy. Čísla totiž jednoznačne potvrdzujú, že prostriedky z verejných rozpočtov vynaložené na verejnú dopravu predstavujú investíciu, ktorá sa vráti v podobe zníženia počtu motorových vozidiel na cestách, zvýšení bezpečnosti na cestách, čistejšom ovzduší a vyššej kvalite života obyvateľov," uviedol.



Najvyšší medziročný nárast v počte cestujúcich za január a február zaznamenali v mestskej autobusovej doprave v Trebišove (+104 %), Nových Zámkoch (+48 %) a Senici (+41 %). K rekordérom však patria aj mestá Komárno (nárast o 37 %), Zlaté Moravce a Liptovský Mikuláš (obe +36 %) a Trnava (+35 %).