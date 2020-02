Údaje o kilometroch zasiela do štátneho registra 2000 subjektov

Bratislava 4. februára (TASR) - Stáčanie kilometrov patrí dodnes medzi najčastejšie podvody v mnohých krajinách EÚ s cieľom zvýšiť trhovú hodnotu vozidla. Slovensko nie je výnimkou. Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a chrániť záujmy spotrebiteľov. Údaje o stave najazdených kilometrov sú v SR už takmer dva roky zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV).



"Do registra, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zasielalo pred rokom údaje necelých 700 prispievateľov. Dnes zaznamenáva do RPZV informácie 2000 štátnych aj privátnych subjektov. Okrem iných aj výrobcovia a zástupcovia výrobcov, opravárenské prevádzky, autobazáre, autoservisy, pneuservisy, technické a emisné kontroly, kontroly originality, poisťovne, leasingové spoločnosti a znalci v oblasti dopravy," informoval TASR Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.



Zoznam prispievateľov od začiatku tohto roka na základe novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozšírili subjekty, ktoré vykonávajú nastavovanie tachografov, dražby vozidiel a súčasne i požičovne vozidiel.



Do RPZV sú zaznamenávané zobrazované hodnoty odometra každého v SR evidovaného vozidla počas jeho prevádzky až do vyradenia z evidencie. Zámerom je zníženie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou počítadla prejdenej vzdialenosti.



Informácie z RPZV sú dostupné majiteľovi vozidla vo forme výpisu, tzv. ODO-Passu. Výpis môže zverejniť, resp. poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO-Passy vyhotovujú pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov. Za necelé dva roky odhalili 2809 vozidiel s upravenou poslednou hodnotou najazdených kilometrov. V rámci celkovej histórie najazdených kilometrov malo pozmeňované hodnoty vyše 11.546 vozidiel. Pred kúpou ojazdeného vozidla by mal občan vyžadovať od predávajúceho ODO-Pass.



Zoznam poskytovateľov, existenciu a obsah ODO-Passu si spotrebiteľ overí na www.rpzv.sk. Informácie zo štátneho registra sú jediným, oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje o histórii najazdených kilometrov.