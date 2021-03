Údaje o ojazdených vozidlách si možno online overiť cez webstránku

Bratislava 26. marca (TASR) - Údaje o ojazdených vozidlách si možno online overiť v registri prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) na stránke www.rpzv.sk. Informoval o tom Miroslav Strelec, PR manažér Technickej služby kontroly originality.



Spotrebitelia by podľa neho nemali zabúdať overiť si informácie o ojazdenom vozidle ešte pred jeho kúpou. Rovnako jednoducho, ako možno získať automobil online, je možné dostať sa aj v období vyhláseného núdzového stavu v dôsledku pandemickej situácie k historickým údajom o vozidle. Podľa Strelca na overenie postačuje tzv. VIN číslo, pomocou ktorého kupujúci na webe registra prevádzkových záznamov vozidiel získa všetky podstatné informácie o vozidle.



"K histórii najazdených kilometrov sa dostane cez vygenerovaný ODO-Pass, ktorý zobrazuje nielen grafické znázornenie zaznamenania kilometrov, ale aj presné číselné hodnoty. Po zadaní troch údajov z ODO-Passu (číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledného stavu kilometrov zaznamenaného v ODO-Passe) na web www.rpzv.sk kupujúci získa aj informáciu, ktorý subjekt a kedy konkrétny údaj o kilometroch do RPZV zaznamenal," priblížil.



Spotrebiteľ cez webstránku RPZV získa podľa neho nielen históriu najazdených kilometrov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by mal pred kúpou o ojazdenom vozidle vedieť. "V súčasnom období by bolo vhodné overiť si hlavne blokácie, ktoré bránia možnému prepisu vozidla, ďalej overiť si exekúcie majiteľa vozidla, lízing či záložné právo vozidla. Celkovo 20 údajov poskytuje príloha k ODO-Passu, ktorú si spotrebiteľ podobne ako ODO-Pass vygeneruje na webe registra prevádzkových záznamov vozidiel," poznamenal Strelec.



Príloha k ODO-Passu podľa neho obsahuje aj záznamy o poškodeniach automobilu, ktoré mohli vzniknúť pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, súčasne aj záznamy zo servisných činností a opráv vozidla. V prípade potvrdenia poškodení automobilu si môže cez www.rpzv.sk vygenerovať výpis, v ktorom sú podrobné údaje o poškodených dieloch či kalkulácii opravy.



"ODO-Pass a príloha k ODO-Passu, prípadne aj výpis o poškodeniach vozidla sú dostupné nielen na webe registra prevádzkových záznamov vozidiel, ale aj u 960 poskytovateľov ODO-Passov. Vzhľadom na súčasnú situáciu ovplyvnenú pandémiou nového koronavírusu pred návštevou konkrétneho poskytovateľa ODO-Passov si treba overiť, či aktuálne v tomto období poskytuje služby, prípadne si nájsť ďalšieho poskytovateľa ODO-Passov v okolí," doplnil Strelec.



Zdôraznil, že register prevádzkových záznamov vozidiel je jediný štátny register na Slovensku, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR s cieľom vytvorenia transparentnej histórie prevádzkových záznamov vozidiel.



"Do registra pribúdajú denne tisíce záznamov od vyše 2400 prispievateľov. Medzi nich patria výrobcovia vozidiel, stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly, pracoviská kontroly originality, predajcovia vozidiel, autoopravovne, poisťovne, lízingové spoločnosti, polícia a ďalšie subjekty pôsobiace v automobilovej oblasti," dodal Strelec.



Doplnil, že od spustenia zaznamenávania údajov do RPZV boli u 17.741 vozidiel pozmeňované hodnoty odometra počas celkovej histórie najazdených kilometrov. Ďalších 4442 vozidiel malo upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov.