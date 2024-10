Údaje porovnávaču cien by mali dávať reťazce s obratom nad 200 mil.eur

Bratislava 21. októbra (TASR) - Údaje pre štátny porovnávač cien by mali dodávať obchodné reťazce s obratom nad 200 miliónov eur ročne. Vyplýva to z návrhu vyhlášky o oznamovaní cenových informácií o vybraných tovaroch, ktorý predložilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Predávajúci bude podľa návrhu vyhlášky povinný oznamovať cenové informácie o vybraných tovaroch na dennej báze. Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025.



"Navrhovanou vyhláškou sa ustanovujú náležitosti k oznamovaniu cenových informácií o vybraných tovaroch podľa zákona o cenách. Definovanie týchto náležitostí je potrebné k identifikovaniu predávajúcich pre plnenie povinnosti oznamovať cenové informácie o vybraných tovaroch a k samotnému plneniu tejto povinnosti. Obsahuje informácie, o ktorých tovaroch má predávajúci oznamovať tieto informácie, v akej štruktúre, ako často a v akej lehote," spresnil rezort financií.



Štát by mal podľa návrhu vyhlášky dostávať údaje o cenách chleba, rožkov, múky, bravčového, hovädzieho či kuracieho mäsa, mlieka, syrov, masla, vajec, jabĺk, zemiakov a cukru. "V súčasnosti ide o zoznam najzákladnejších potravín, ktorý v budúcnosti môže byť rozšírený. Vybrané tovary sú určené názvom tovaru. Ak predávajúci vybrané tovary nepredáva, cenové informácie nezasiela," dodalo MF SR.