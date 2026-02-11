< sekcia Ekonomika
Údaje z amerického trhu práce spomalili rast ceny zlata
Spotová cena zlata dosiahla do 16.15 h SEČ 5067,93 USD (4258,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 11. februára (TASR) - Cena zlata v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania vzrástla, avšak oproti vývoju na začiatku stredajšieho obchodovania sa zisk korigoval. Ovplyvnili ho najnovšie údaje o vývoji na americkom trhu práce za január, ktoré ukázali, že v prvom mesiaci roka sa vytvorilo v USA omnoho viac pracovných pozícií, než sa očakávalo. To znamená, že šance na redukciu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky sa znížili. Informovali o tom agentúra Reuters a spravodajský portál CNBC.
Spotová cena zlata dosiahla do 16.15 h SEČ 5067,93 USD (4258,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,9 %. V dopoludňajších hodinách sa však cena žltého kovu zvýšila až na 5118,47 USD/unca.
Americké ministerstvo práce v stredu uviedlo, že v januári vzniklo v USA mimo poľnohospodárstva 130.000 nových pracovných pozícií. To je zhruba dvojnásobne viac, než odhadovali ekonómovia, ktorí počítali so vznikom približne 70.000 nových miest.
Zároveň klesla nezamestnanosť, a to zo 4,4 % v decembri na 4,3 %. Ekonómovia pritom predpokladali, že zotrvá na decembrovej úrovni.
Správa ministerstva tak poukázala na stále odolný pracovný trh, čo americkej centrálnej banke (Fed) dáva priestor na podržanie úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni ešte nejaký čas. Investori pritom po utorkovom (10. 2.) zverejnení údajov o nepriaznivom vývoji maloobchodných tržieb dúfali, že Fed by mohol úrokové sadzby znížiť na marcovom zasadnutí.
Investori teraz čakajú na ďalší kľúčový ekonomický údaj, ktorým je vývoj spotrebiteľských cien. Príslušná správa bude zverejnená v piatok 13. februára.
Cena striebra vzrástla o 4 % na 83,89 USD/unca po tom, ako v predchádzajúcom obchodovaní zaznamenala pokles o viac než 3 %. Cena platiny sa zvýšila o 2,2 % na 2132,21 USD a cena paládia o 1,9 % na 1741,05 USD/unca.
(1 EUR = 1,19 USD)
