Udelenie licencií na obchod s výrobkami obranného priemyslu sa zrýchli

Bratislava 11. júla (TASR) - Proces udeľovania licencií na zahraničnoobchodnú činnosť slovenských podnikateľov s výrobkami obranného priemyslu by sa mal zrýchliť. Umožniť to má pripravovaná novela zákona o obchodovaní s týmito výrobkami, uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



„Minister hospodárstva Richard Sulík zriadil pracovnú skupinu, aby bola na tvorbe novely zákona zabezpečená aj účasť podnikateľov pôsobiacich v tomto odvetví. V pracovnej skupine okrem zástupcov MH SR pôsobia aj zástupcovia ZBOP SR a tiež zástupcovia samotných podnikateľov obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu,“ uviedol tlačový odbor rezortu. Pripravovaná novelizácia má reagovať na praktické aplikačné problémy, ktorých odstránenie by malo zlepšiť a urýchliť najmä proces udeľovania licencií na zahraničnoobchodnú činnosť slovenských podnikateľov.



Rezort hospodárstva upozornil, že okrem prípravy novely zákona podniká ministerstvo aj ďalšie kroky na zlepšenie a zrýchlenie procesov udeľovania povolení a licencií potrebných na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu. Od začiatku minulého roka spustilo MH do prevádzky informačný systém, pomocou ktorého so žiadateľmi komunikuje elektronicky. Ten podľa rezortu výrazne pomohol a pomáha v čase pandémie.



„Najmä počas obdobia lockdownu a s tým súvisiacich obmedzení pohybu a návštev na pracovisku, MH SR umožnilo plynulé uskutočňovanie potrebných úkonov v povoľovacích a licenčných konaniach zo strany žiadateľov – podnikateľov a ich bezproblémovú komunikáciu s MH SR,“ zdôraznil rezort. V súčasnosti beží aj legislatívny proces k novele zákona upravujúceho zahraničný obchod s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov ako napríklad so strelnými zbraňami, strelivom, výbušninami, pyrotechnickými výrobkami, a ktoré sú určené na civilné použitie.



Po zjednodušení licenčného konania volá napríklad aj Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) SR, ktoré tento týždeň o tejto téme rokovalo aj s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom (nom. SaS).