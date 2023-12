Udeľovanie víz pre zahraničných vodičov sa predĺži aj na rok 2024

Bratislava 20. decembra (TASR) - Možnosť udelenia národného víza pracovníkom vybraných tretích krajín, ktorí budú zamestnaní ako vodič autobusu alebo kamiónu, sa predĺži aj na rok 2024. Zároveň sa upravia kvóty na jednotlivé zamestnania. Vyplýva to z novely nariadenia vlády o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorú v stredu schválil kabinet.



"Dôvodom navrhovanej úpravy je skutočnosť, že sektor cestnej dopravy dlhodobo zápasí s nedostatkom pracovnej sily, a to najmä u profesionálnych vodičov nákladných vozidiel a autobusov," priblížilo v materiáli ministerstvo práce.



Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v SR chýbalo na začiatku tohto roka 12.000 vodičov, pričom prax naznačuje, že situácia sa odvtedy nezlepšila. Táto profesia je tak dlhodobo zaradená medzi nedostatkové profesie. Priemerný vek profesionálneho vodiča v SR prekročil 50 rokov a veková kategória nad 55 rokov predstavuje 45 % z celkového počtu. Naopak, kategória do 25 rokov predstavuje len 4 % z celkového počtu vodičov.



"Prijímanie pracovnej sily z tretích krajín je pre slovenských dopravcov teda nevyhnutnosťou a inštitút národných víz, predstavujúci schému pre zrýchlený a zjednodušený prístup štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce, výrazne pomáha slovenským dopravcom, špeciálne v situácii, v ktorej sa slovenský pracovný trh nachádza," zdôraznil rezort práce.



Od budúceho roka sa však upravia kvóty na udelenie národných víz. Pre vodičov autobusov bude možné udeliť najviac 200 takýchto víz, v porovnaní s doterajšími 150. Naopak, pre vodičov kamiónov sa kvóta zníži, a to na najviac 2000 z pôvodných 5000 národných víz.



"Zníženie kvóty pre vodičov ťažkého nákladného vozidla sa navrhuje najmä z dôvodu, že aktuálne je v legislatívnom procese návrh novely zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti, v rámci ktorej sa navrhuje významná úprava v procese udeľovania prechodných pobytov na účel zamestnania s cieľom jeho zefektívnenia, zníženia administratívnej a časovej záťaže tak na strane žiadateľov, ako aj na strane štátu," priblížilo ministerstvo. Predpokladá, že prijatím novej právnej úpravy s očakávanou účinnosťou v 2. kvartáli 2024 nebude potrebné využívať osobitné schémy národných víz a bude ich možné zrušiť.