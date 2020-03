Udržanie továrne Vauxhall bude závisieť od dohody o obchode po brexite

Paríž 3. marca (TASR) - Francúzska automobilová skupina PSA neočakáva, že do konca roku 2020 rozhodne, či sa má udržať britská továreň v meste Ellesmere Port. Bude to závisieť od toho, ako sa vyvinú rozhovory o obchode po brexite. Uviedol to v utorok výkonný riaditeľ Carlos Tavares.



Skupina PSA vlastní aj britskú značku Vauxhall a nemecký Opel, ktoré prevzala v roku 2017 od amerického koncernu General Motors (GM). Závod v severozápadnom Anglicku pritom v minulosti označila za jedno z možných miest, kde sa mohol vyrábať nový Opel Astra.



Ale PSA v minulosti v súvislosti s brexitom varovala, že odchod Británie z Európskej únie (EÚ) by mohol predstavovať hrozbu pre továreň, ak by tento proces ovplyvnil jej ziskovosť. V utorok Tavares vyhlásil, že rokovania medzi Londýnom a Bruselom o obchode budú kľúčové.



„Rozhodnutie nebude prijaté, kým nebudeme mať jasnú predstavu o výsledku diskusií medzi britskou vládou a EÚ,“ povedal Tavares novinárom v konferenčnom hovore, keďže sa pre koronavírus tento týždeň nekoná autosalón v Ženeve. „Na to nebudeme mať odpoveď aspoň do polovice tohto roka a pravdepodobne ani do konca roku 2020,“ doplnil.



Tavares dodal, že najlepším riešením by bolo zachovanie „voľného obchodu s hotovými automobilmi a ich dielmi“. Len vtedy by podľa neho bola životaschopnosť tovární zaručená.



Skupina má ďalší závod v Lutone blízko Londýna, kde vyrába úžitkové vozidlá. PSA je aktuálne v procese fúzie s taliansko-americkým koncernom Fiat Chrysler Automobiles.



Francúzska skupina rovnako ako jej konkurenti zápasí s vplyvom koronavírusu, ktorý ochromil výrobu v Číne. Podarilo sa jej však zabezpečiť, aby európske závody mali dostatočné dodávky komponentov a mohli zatiaľ pokračovať vo výrobe. Automobilka by tiež mohla obnoviť aktivitu vo svojom závode v čínskej provincii Chu-pej 11. marca v súlade s pokynmi úradov v Číne.