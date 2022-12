ODBORNÍK: Údržba solárnych panelov je pre úsporu dôležitá

Bratislava 13. decembra (TASR) - Solárne panely dokážu výrazne ušetriť výdavky na energie, je však nutná ich údržba. Upozornil na to Michal Kolimár zo skupiny PPA Controll, ktorá sa zaoberá priemyselnými solárnymi inštaláciami.



Doplnil, že častou chybou podľa štúdie portálu solarquotes.com z roku 2019 nie je ani prasknutie skla, či následné zatečenie vody, no prerušenie prepojov medzi jednotlivými článkami a degradácia materiálu zadnej vrstvy panelov. "Sklo, ktoré sa na výrobu panelov používa, je kalené, a teda dostatočne tvrdé. Ak sa náhodou aj stane, že niektorý panel popraská, silikónová vrstva drží sklo na svojom mieste a neumožní vniknutie vody," vysvetlil Kolimár.



Doplnil, že pri 14 % inštalovaných panelov však podľa štúdií dôjde k degradácii zadnej vrstvy ešte pred desiatym rokom životnosti. Poškodenie v podobe mikrotrhlín je tam viditeľné voľným okom. Vniká do nich voda a dochádza k skratom.



"Takto poškodené panely stále vyrábajú elektrinu, no až vtedy, keď zadná stena uschne. Množstvo vyrobenej energie sa z roka na rok znižuje a pokiaľ majiteľ domu nedal urobiť odbornú údržbu, poruchu si všimne až vtedy, keď mu výrazne klesne výroba elektriny, povedzme až o polovicu," upozornil odborník.



Dodal, že aj keď výrobcovia zvyčajne deklarujú 25-ročnú životnosť panelov, podľa skúseností spoločností, ktoré sa o panely starajú, niektoré treba vymeniť už po desiatich rokoch.



Pri hĺbkovej kontrole technici posudzujú výrobu elektriny od dopadajúceho slnka až po vývody do siete, termokamerami kontrolujú, či panely nemajú prehriate miesta, a dôležitá je aj kontrola spomínaných zadných strán panelov. Ďalej sa robí vnútorná diagnostika, merajú sa zemné odpory systému uzemnenia, pretekajúce prúdy a symetria napätia, uzavrel odborník.