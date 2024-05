Údržbou a servisom kachľových pecí po zime sa predíde vzniku požiarov

Bratislava 21. mája (TASR) - Údržbu a servis kachľových pecí je vhodné urobiť po ukončení vykurovacej sezóny. Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR je vyhorenie sadzí najčastejšou príčinou vzniku požiarov súvisiacich s vykurovacími spotrebičmi a komínmi. Predstavuje to takmer 66 % z požiarov zapríčinených vykurovaním za posledných desať rokov. Uviedol to Cech kachliarov.



"Netreba zabúdať, že o kachle a komín je potrebné starať sa. Povinnosti ohľadom vykonávania pravidelného čistenia, kontrol a preskúšania komínov určuje legislatíva, ktorá upravuje ochranu pred požiarmi," zdôraznil Štefan Bobocký, predseda Cechu kachliarov.



Spresnil, že v zmysle vyhlášky 401 z roku 2007 sa komín musí čistiť raz za štyri mesiace, ak je pec či kotol na pevné palivo s výkonom do 50 kilowattov. Keď je čistenie zverené do rúk odborníkom, tí vyhotovia o vykonaní čistenia a kontroly potvrdenie, ktoré je potrebné si uchovať. Odborným čistením komína a krbu možno získať prehľad o ich technickom stave, zamedziť vzniku požiaru, úniku tepla, a tým ušetriť náklady na vykurovanie.



"Netreba zabúdať ani to, že pri vzniku poistnej udalosti môže dôjsť ku kráteniu alebo k nevyplateniu poistnej náhrady v prípade nezdokladovania odbornej údržby a revízie komínov," upozornil Bobocký.



Základným dôvodom, prečo k požiarom dochádza, je podľa jeho slov spaľovanie nevhodného paliva alebo obmedzovanie prívodu vzduchu. Správne rozkurovanie je spôsobom zhora nadol, teda že na spodok sa dajú väčšie polienka a na vrch sa umiestnia triesky a podpaľovač. Tým sa komín skôr prehreje a menej "dechtuje". Decht je vlastne nespálené palivo, ktoré z rôznych dôvodov nezhorelo v ohnisku.



Druhým najčastejším dôvodom vzniku požiaru je podľa Bobockého mokré drevo. Správne vysušené drevo má mať menej ako 20-percentnú vlhkosť. V praxi je to dva roky sušené drevo (na slnku a zhora zakryté). Keď drevo nie je takto suché, prebytok vody sa musí najprv odpariť. Vodné pary nabaľujú častice dymu a usádzajú sa. Rovnako je to aj v prípade prudkého obmedzovania prívodu vzduchu. Vtedy ohnisko nemá dostatočnú teplotu, dymí a opäť sa častice usádzajú tam, kde sa nemajú. To, či sa správne kúri, vidno na skle, ktoré má zostať priehľadné počas celého procesu kúrenia.



"V prípade, že ide o kachľovú pec, ktorá je nadimenzovaná priamo na váš komín, je potreba vyčistiť aj spalinové ťahy. Pec má vysokú účinnosť a pravidelné čistenie vám zabezpečí, aby to tak aj ostalo," dodal Bobocký. V prípade teplovodných krbov treba podľa neho teplovodný výmenník čistiť každé tri až štyri týždne, ak nemá účinnosť klesnúť.