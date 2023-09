Údržbu ciest v trenčianskom kraji zlepší technika za vyše milión eur

Trenčín 29. septembra (TASR) - Starostlivosť o cesty v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) má skvalitniť nová technika za viac ako milión eur. V Trenčíne si ju prevzali zástupcovia jednotlivých cestmajsterstiev z kraja. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Súčasťou novej techniky sú aj traktorový bager, úžitkové vozidlo a dve tatrovky, ktoré budú slúžiť študentom Strednej odbornej školy (SOŠ) v Považskej Bystrici a SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou.



Ešte v tomto roku dostane SC TSK ďalšie tri traktorové kosačky a štyri podvozky Tatra, ktoré sú vysúťažené spolu so zimnými nadstavbami - sypačmi a radlicami. Momentálne sa súťažia dve úžitkové vozidlá a dva elektromobily. Celková hodnota techniky bude asi dva milióny eur.



Do novej techniky chce TSK investovať aj v budúcom roku, výška investícií bude závisieť od možností rozpočtu TSK. Kraj chce pokračovať aj v projekte Tatra do škôl, ktorý skvalitňuje vzdelávanie na krajských stredných školách.