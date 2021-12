Údržbu ciest v Trenčianskom kraji skvalitní nová technika

Trenčín 14. decembra (TASR) – Cestárom v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bude pri údržbe ciest pomáhať nová techniky za tri milióny eur. Kraj ju zafinancoval z vlastného rozpočtu.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, do výbavy Správy ciest (SC) TSK pribudne 50 kusov techniky na letnú i zimnú údržbu. Okrem štyroch sypačov s nadstavbami sú to napríklad aj tri kosačky, tri traktory či ďalšie dva elektromobily.



„Ide o investíciu z rozpočtu kraja, tento rok vo výške takmer tri milióny eur s DPH. Je to tretí takýto balík, za posledné roky župa do nákupu techniky na údržbu ciest investovala osem miliónov eur. Aj v budúcoročnom rozpočte poslanci schválili viac ako tri milióny eur na nákup ďalšej techniky,“ povedal Baška.



Vozový park cestmajsterstiev Správy ciest TSK sa tak podľa neho rozrástol o novú modernú techniku, ktorá zamestnancom uľahčí prácu pri údržbe takmer 1800 kilometrov ciest II., III., ale aj I. triedy na území kraja.