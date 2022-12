ÚGKK: Používanie služieb katastra so starším občianskym nebude možné

Bratislava 12. decembra (TASR) - Používanie elektronických služieb katastra nehnuteľností so starším občianskym preukazom, vydaným pred 20. júnom 2021, nebude po 31. decembri 2022 možné. Informoval o tom predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Ján Mrva.



Poznamenal, že Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravujú legislatívne a technické zmeny umožňujúce v prechodnom období používanie starších kariet eID pre nižšie úrovne autorizácie. Vzhľadom na to, že v katastri nehnuteľností sa vyžadujú predovšetkým podpisy na úrovni osvedčeného podpisu, teda kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou, tieto nižšie úrovne autorizácie nebudú vo všeobecnosti pre elektronickú komunikáciu s katastrom dostatočné.



"Ak chce užívateľ využívať elektronické služby katastra nehnuteľností, striktne odporúčame výmenu staršieho eID vydaného do 20. júna 2021 za nový elektronický občiansky preukaz," podčiarkol.



V budúcnosti v závislosti od prijatých legislatívnych a technických zmien v tejto oblasti je podľa neho možné, že niektoré typy elektronických služieb/podaní budú realizovateľné po implementácii potrebných zmien do informačného systému katastra nehnuteľností. "O týchto skutočnostiach budeme informovať," dodal predseda ÚGKK SR.