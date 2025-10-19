< sekcia Ekonomika
Uherková: Plastové dekorácie na hroboch sú najškodlivejšie
Odporučila položiť si otázku zameranú na dôvody nosenia dekorácií na cintorín.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Plastové dekorácie na hroboch sú pre životné prostredie najškodlivejšie. Nedajú sa totiž recyklovať. Neekologickou voľbou sú aj elektrické sviečky. Upozornila na to Andrea Uherková z projektu Funebra. Každý by sa podľa nej mal zamyslieť nad najvyhovujúcejšími formami spomínania na zosnulých.
Odporučila položiť si otázku zameranú na dôvody nosenia dekorácií na cintorín. „Ak nosím na cintorín dekorácie, tak prečo to robím? Je to naozaj pre blízkych, ktorých si chodím uctiť, alebo je to pre ostatných návštevníkov cintorína, aby naše hroby nevyzerali zanedbano,“ uviedla pre TASR.
Tvrdí, že počas dušičkového obdobia, teda približne počas jedného týždňa v roku, sa na cintorínoch na Slovensku vyprodukuje takmer polovica celoročného odpadu. „Veľký podiel tvoria hlavne plastové dekorácie, ktoré za nedajú recyklovať, takže ich musíme hodiť do zmesového odpadu a nakoniec skončia na skládke alebo v spaľovni,“ upozornila.
V prípade potreby priniesť na hrob dekoráciu je podľa nej vhodné dohodnúť sa s blízkymi na jednej spoločnej. Zároveň skonštatovala, že je v poriadku neprinášať dekorácie vôbec. „Môžeme zvoliť aj iné spôsoby spomínania, napríklad si pozrieť spomienkové fotografie, urobiť si výlet na obľúbené miesto, rozprávať sa o našich blízkych. Pre niekoho to má zmysel poňať takto nemateriálne,“ doplnila.
Uherková zároveň uprednostnila živé kvety pred neživými. Treba však myslieť na to, odkiaľ pochádzajú. Odporučila kontaktovať lokálnych kvetinárov, ktorí majú kvetinové farmy, kde pestujú svoje kvety šetrným spôsobom a nie sú dovážané z iných krajín. „Majú menšiu ekologickú stopu, no aj tu je dobre zvoliť kvalitu namiesto kvantity,“ dodala.
Odporučila položiť si otázku zameranú na dôvody nosenia dekorácií na cintorín. „Ak nosím na cintorín dekorácie, tak prečo to robím? Je to naozaj pre blízkych, ktorých si chodím uctiť, alebo je to pre ostatných návštevníkov cintorína, aby naše hroby nevyzerali zanedbano,“ uviedla pre TASR.
Tvrdí, že počas dušičkového obdobia, teda približne počas jedného týždňa v roku, sa na cintorínoch na Slovensku vyprodukuje takmer polovica celoročného odpadu. „Veľký podiel tvoria hlavne plastové dekorácie, ktoré za nedajú recyklovať, takže ich musíme hodiť do zmesového odpadu a nakoniec skončia na skládke alebo v spaľovni,“ upozornila.
V prípade potreby priniesť na hrob dekoráciu je podľa nej vhodné dohodnúť sa s blízkymi na jednej spoločnej. Zároveň skonštatovala, že je v poriadku neprinášať dekorácie vôbec. „Môžeme zvoliť aj iné spôsoby spomínania, napríklad si pozrieť spomienkové fotografie, urobiť si výlet na obľúbené miesto, rozprávať sa o našich blízkych. Pre niekoho to má zmysel poňať takto nemateriálne,“ doplnila.
Uherková zároveň uprednostnila živé kvety pred neživými. Treba však myslieť na to, odkiaľ pochádzajú. Odporučila kontaktovať lokálnych kvetinárov, ktorí majú kvetinové farmy, kde pestujú svoje kvety šetrným spôsobom a nie sú dovážané z iných krajín. „Majú menšiu ekologickú stopu, no aj tu je dobre zvoliť kvalitu namiesto kvantity,“ dodala.