Uhlerová: Nájomné bývanie môže podporiť mobilitu za prácou

Bratislava 14. apríla (TASR) - Nájomné bývanie môže podporiť mobilitu za prácou. Rovnako jej môže pomôcť aj možnosť dôchodkových správcovských spoločností (DSS) investovať financie z druhého piliera do infraštruktúrnych projektov, pričom jednou z oblastí je napríklad výstavba bytov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová.



„Je dobré a dôležité, aby sa otázka doteraz zanedbávaného nájomného bývania otvárala a začala naozaj vážne riešiť. V súčasnosti nám chýba na trhu asi 40.000 nájomných bytov. Druhá vec je, neviem teraz posúdiť, že či príspevok päť eur na m2 je málo alebo nie, ale môžem povedať, že nájomné bývanie nám podporuje mobilitu za prácou,“ povedala Uhlerová.



Aktuálne je podľa nej na Slovensku viac ako 100.000 voľných pracovných miest, ktoré sú nerovnomerne regionálne rozložené. Zároveň krajina nemá dostatočné motivácie na to, aby sa disponibilná pracovná sila presunula tam, kde je jej nedostatok a tomu môže pomôcť práve nájomné bývanie.



Uhlerová pozitívne zhodnotila aj možnosť DSS investovať financie z druhého piliera do infraštruktúrnych projektov. Ide podľa nej o štandardnú záležitosť, ktorá funguje aj v iných krajinách sveta, a preto KOZ nemá problém s tým, aby sa tieto zdroje investovali do infraštruktúry.



„Môže sa podporiť infraštruktúra, výstavba a nájomné bývanie. Zase na druhej strane, keď hovoríme o piatich percentách investovaných aktív z toho objemu nakumulovaných zdrojov, tak zase nejde až o takú veľmi vysokú sumu. Som rada, že téma nájomného bývania sa aj takýmto spôsobom podporuje a dúfam, že sa pretaví aj do budúcnosti a existencie nájomných bytov,“ uzavrela Uhlerová.