Uhlie je pre Nemecko najdôležitejším zdrojom pre výrobu elektriny

Wiesbaden 13. septembra (TASR) - Uhlie v Nemecku v prvom polroku vytlačilo veternú energiu z prvého miesta najdôležitejšieho zdroja pre výrobu elektriny. Viac než polovicu (56 %) z celkovo 258,9 miliardy kilowatthodín (kWh) tvorili tradičné zdroje ako uhlie, zemný plyn a atómová energia. Podľa výpočtov Spolkového štatistického úradu išlo o medziročné zvýšenie o 20,9 %. Podiel obnoviteľných zdrojov ako vietor, slnko a bioplyn naproti tomu klesol o 11,7 % na 44 %.



Vzhľadom na bezveterné jarné počasie sa podiel veternej energie v 1. polroku medziročne znížil z 29,1 % na 22,1 %. Veterné elektrárne priniesli do rozvodných sietí 57,1 miliardy kWh, čo je najnižšia polročná hodnota od roka 2018. Rozdiel sa vykompenzoval vyššou výrobou elektriny z uhoľných elektrární, ktoré vyrobili 70,2 miliardy kWh, čiže o 35,5 % viac než v 1. polroku 2020. Podiel uhlia tak dosiahol 27,1 %, pred rokom išlo o 20,8 %.



Po uhlí a veternej energii bol zemný plyn v 1. polroku s podielom 14,4 % tretím najdôležitejším energetickým zdrojom v Nemecku. Na 4. mieste skončila jadrová energia s podielom 12,4 %.



Podľa agentúry DPA je spaľovanie fosílnych palív politicky sporné. Na základe súčasných zákonov sa chce Nemecko do roka 2038 úplne vzdať uhoľnej energie. Spolková vláda ukotvila klimatickú neutralitu do polovice storočia v zákone o ochrane životného prostredia. Emisie skleníkových plynov sa majú do roka 2030 znížiť o 65 % v porovnaní s úrovňou roka 1990, do roka 2040 má ísť o pokles minimálne o 88 %. Nemecko chce do roka 2045 dosiahnuť klimatickú neutralitu.