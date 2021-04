Uhoľné elektrárne v Nemecku by mohli skončiť už do roku 2030

Berlín 20. apríla (TASR) - K široko diskutovanému odchodu Nemecka od energie z uhlia by mohlo dôjsť podstatne rýchlejšie, než sa predbežne plánuje. Uviedla to v utorok nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová.



V súčasnosti platí, že Nemecko zatvorí poslednú uhoľnú elektráreň najneskôr v roku 2038. Prísnejšie pravidlá Európskej únie o emisiách skleníkových plynov však tento proces urýchlia, povedala Schulzeová s tým, že proces zatvárania uhoľných elektrární by sa mohol ukončiť do roku 2030.



Krajiny EÚ pôvodne plánovali znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 40 %, v decembri minulého roka však rozsah redukcie (vychádza sa z roku 1990) sprísnili na 55 %. Toto rozhodnutie povedie k zdražovaniu emisných povoleniek, na čo doplatia najmä najväčší producenti emisií, medzi nimi uhoľné elektrárne. "Energia z uhlia bude vytlačená z trhu," citovala Schulzeovú agentúra DPA.



Zároveň však dodala, že namiesto uhlia ako energetického zdroja by sa mala výrazne zvýšiť kapacita obnoviteľných zdrojov energie. Ako uviedla, kapacita solárnej energie by mala vzrásť do roku 2030 zo 100 na 150 gigawattov a pevninskej veternej energie zo 71 na 95 gigawattov.