ÚHP: Menej štátnych organizácií neznamená menej zamestnancov

Bratislava 17. októbra (TASR) - Od roku 2012 vzniklo na Slovensku 58 organizácií štátnej správy, zaniklo ich naopak 248. Napriek zníženiu počtu štátnych organizácií v sledovanom období sa však celková zamestnanosť v nich výrazne nezmenila. Podobný trend je možné sledovať aj v iných krajinách EÚ. Upozornil na to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií v súvislosti s pripravovanou analýzou organizácií štátu.



"Je to preto, že pri zrušení organizácie nedochádza automaticky aj k zrušeniu agendy a zamestnanci sa len presunú inde. Funkciu organizácie po zániku väčšinou naďalej vykonáva nejaká iná alebo novovzniknutá organizácia," vysvetlil ÚHP.



Vyčíslil, že z desiatich verejných inštitúcií, ktoré zanikli v rokoch 2017 - 2022, prešli v priemere dve tretiny zamestnancov do nástupníckej organizácie a jedna pätina si našla inú pozíciu v rámci verejného sektora. Rušenie organizácií sa tak bez rušenia agendy na mzdových výdavkoch neprejaví.



Pod ministerstvá a iné verejné orgány spadajú spolu stovky ďalších organizácií. "Ak vynecháme školstvo vrátane vysokých škôl, štátne nemocnice a podniky a ďalšie špecifické zariadenia, v roku 2022 fungovalo 536 štátnych organizácií s vlastným IČO. Najviac organizácií patrí pod ministerstvá školstva, spravodlivosti a práce," priblížil ÚHP. Do tohto počtu nepočítal organizácie, ktoré nemajú samostatnú právnu subjektivitu, ako napríklad úrady práce či pobočky Slovenského národného múzea.