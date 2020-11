ÚHP: Modernizácia trate Prievidza – Jelšovce môže zlepšiť dopravu

Prievidza 19. novembra (TASR) – Modernizácia trate Prievidza – Jelšovce môže významne zlepšiť železničnú dopravu na tomto úseku. Nový projekt Železníc SR dosahuje spoločenské prínosy až 4,2-násobku každého investovaného eura, čo je medzi infraštruktúrnymi projektmi u nás zatiaľ nevídané. Skonštatoval to na svojej stránke na sociálnej sieti Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).



Cieľom projektu je zlepšiť 66 kilometrov železničnej trate medzi Prievidzou a Nitrou - po Jelšovce. Stáť by mal v závislosti od zvoleného variantu od 47 do 110 miliónov eur. ŽSR plánuje spustiť verejnú súťaž v decembri tohto roka metódou "vyprojektuj a postav".



Projekt v základnom variante uvažuje s optimalizáciou trate, teda najmä s výmenou a inštaláciou moderných zabezpečovacích zariadení s diaľkovým riadením dopravy, čo odstráni rýchlostné prepady a výrazne zníži prevádzkové náklady. Rozšírený variant uvažuje navyše aj s rekonštrukciou existujúcej infraštruktúry vrátane vyrovnania oblúkov s cieľom zvýšenia maximálnej rýchlosti. ÚHP odporúča realizáciu práve rozšíreného variantu.



"Cesta vlakom sa skráti o približne 20 minút, zvýši sa bezpečnosť a komfort pre cestujúcich. ŽSR ušetria ročne až štyri milióny eur na prevádzkových nákladoch," uviedli vládni analytici.



Trať z Prievidze do Nitry je podľa nich morálne a technicky zastaraná, pričom úroveň zabezpečenia zodpovedá prvej polovici 20. storočia. "Výhybky v staniciach sa musia obsluhovať ručne. Pre chýbajúce zabezpečenie musia vlaky brzdiť zo 100 až na 40 kilometrov za hodinu a čakať na protiidúce súpravy často aj desať minút," ozrejmil ÚHP. Realizáciou projektu sa podľa neho zvýši rýchlosť na 120 kilometrov za hodinu, vybudujú sa bezbariérové nástupištia a inštaluje sa moderné zabezpečenie s diaľkovým elektronickým ovládaním výhybiek.



"V ďalších fázach prípravy projektu odporúčame drobné zmeny, ktoré môžu investíciu ešte vylepšiť. Ide o úpravu susedných úsekov trate, zvýšenie priepustnosti pre nákladnú dopravu a prispôsobenie dĺžky nástupíšť súčasným aj budúcim potrebám," doplnili vládni analytici.



ÚHP zároveň odporúča ŽSR pokračovať v príprave štúdií pre ďalšie podobné projekty na tratiach Leopoldov – Nitra – Šurany, Prešov – Strážske a Vrútky – Horná Štubňa (Banská Bystrica).