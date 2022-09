ÚHP: Modernizácia trate z Devínskej Novej Vsi do Rakúska je návratná

Bratislava 24. septembra (TASR) – Modernizácia železničnej trate z Devínskej Novej Vsi do Rakúska je vysoko návratná. Druhá koľaj má zmysel až po zvýšení kapacity bratislavskej hlavnej stanice. Vyplýva to z hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktoré sa venuje tomuto projektu.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravili štúdiu uskutočniteľnosti na modernizáciu 4,5 kilometra dlhej trate z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu s Rakúskom, s cieľom zlepšiť cezhraničnú železničnú dopravu. Z analyzovaných šiestich alternatív sú za tú s dvoma koľajami a modernizáciou stanice Devínska Nová Ves za 106 miliónov eur s DPH.



Projekt je podľa ÚHP potrebný a ekonomicky návratný. Analytici konštatujú, že trať treba zmodernizovať a zvýšiť jej kapacitu, jej elektrifikácia tiež pomôže životnému prostrediu. Po modernizácii aj na rakúskej strane sa má skrátiť cesta rýchlikom z Bratislavy do Viedne o 27 minút a medzi hlavnými mestami má pribudnúť viac priamych spojení. Prínosy môžu byť ešte väčšie, pretože napríklad podľa rakúskeho modelu sa zvýši záujem o diaľkové spojenie vlakom medzi Bratislavou a Viedňou.



Štúdiu pripravili ŽSR interne vo vlastnej réžii so svojimi kapacitami a výsledok je podľa ÚHP lepší ako v prípade väčšiny štúdií dodávaných externe. Do procesu zapojili aj ÚHP a priebežne ho spolu konzultovali.



Cieľom projektu je dostať na trať viac vlakov, pribudnúť by mali diaľkové aj regionálne a z inej trate sa presmerujú nákladné vlaky. Tento cieľ nedokážu naplniť jednokoľajné alternatívy, ktoré sú podľa štúdie najnávratnejšie, preto padla voľba na dvojkoľajnú. Ani tá však podľa ÚHP v praxi bez zvýšenia kapacity nadväzujúceho úseku z Devínskej Novej Vsi do Bratislavy nepomôže.



V prvej etape do roku 2024 sa plánuje trať elektrifikovať. ÚHP odporúča pokračovať v príprave a realizácii tejto etapy. V druhej etape do roku 2030 sa má trať zdvojkoľajniť a zmodernizovať stanica Devínska Nová Ves. ÚHP navrhuje pokračovať po aktualizácii štúdie železničného uzla Bratislava. Inak sa môže stať to, že trať sa zdvojkoľajní a ostane nevyužitá, lebo uzlom Bratislava nové vlaky neprejdú.