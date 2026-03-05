< sekcia Ekonomika
ÚHP odporúča pre trať do ČR prioritne vybudovať úsek Sekule - Rakvice
Až 16 z 20 minút časovej úspory vznikne na cezhraničnom úseku medzi Sekuľami a Rakvicami, ktorého slovenská časť by stála približne 0,4 miliardy eur, uviedol ÚHP.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča pre plánovanú vysokorýchlostnú trať z Bratislavy do Česka po dohode so susedom prioritne vybudovať cezhraničný úsek Sekule - Rakvice. Zvyšok podľa analytickej inštitúcie treba riešiť až po dohode s Rakúskom a Českom o presmerovaní vlakov jazdiacich medzi nimi cez Slovensko a po zabezpečení spoločného financovania alebo prostriedkov Európskej únie na tento účel. ÚHP o tom informoval na sociálnej sieti na základe hodnotenia pripravovaného projektu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
„Až 16 z 20 minút časovej úspory vznikne na cezhraničnom úseku medzi Sekuľami a Rakvicami, ktorého slovenská časť by stála približne 0,4 miliardy eur,“ uviedol ÚHP. Zvyšná časť novej trate spoločne s budúcou stanicou Bratislava - Západ pri Stupave by podľa neho stála ďalších 2,2 miliardy eur. Môže byť opodstatnená len za predpokladu, že vlaky jazdiace medzi Viedňou a Brnom budú presmerované rýchlejšou trasou cez Slovensko. „Pre cestujúcich zo Slovenska spočíva jej prínos vo väčšej ponuke spojov, avšak bez dodatočnej úspory času,“ ozrejmila inštitúcia.
Navrhuje takisto zvýšiť kapacitu bratislavského uzla, a to najvhodnejším umiestnením a technickým riešením pre odstavnú stanicu a nákladnú dopravu v uzle a zosúladením súvisiacich projektov ešte pred rozsiahlymi investíciami.
„Modernizácia uzla Bratislava je nevyhnutná. Odstráni dnešné kapacitné problémy a zrýchli prejazd o šesť minút. Idea odľahčiť hlavnú stanicu výstavbou novej odstavnej stanice západne od nej zodpovedá dobrej praxi inde v Európe,“ uviedol ÚHP. Vyriešiť podľa neho treba dve veci. Prvou je umiestnenie, pretože 16 kilometrov od centra môže znamenať vysoké náklady na prevádzku pre presun vlakov. Druhou je posúdenie nákladnej dopravy, keďže ŽSR sa jej podľa inštitúcie zatiaľ nevenovali, hoci riešia uzol Bratislava vo viacerých izolovaných štúdiách.
ŽSR chcú zlepšiť železničnú dopravu medzi krajinami V4 výstavbou novej vysokorýchlostnej trate s odhadovanými nákladmi 4 miliardy eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Projekt je rozdelený na dve etapy. Najprv sa plánuje modernizácia uzla Bratislava a nová trať z Lamača do Zohora s novou stanicou Bratislava - Západ pri Stupave a odstavnou stanicou v jej blízkosti. Neskôr sa má napojiť stanica Bratislava - Západ na trať do Rakúska a vybudovať sa má nová trať na rýchlosť 320 kilometrov za hodinu pozdĺž diaľnice D2 do Česka. Projekt má skrátiť cestu vlakom medzi Budapešťou a Brnom o 20 minút oproti jazde po modernizovanej trati na Záhorí na rýchlosť do 200 kilometrov za hodinu.
„Až 16 z 20 minút časovej úspory vznikne na cezhraničnom úseku medzi Sekuľami a Rakvicami, ktorého slovenská časť by stála približne 0,4 miliardy eur,“ uviedol ÚHP. Zvyšná časť novej trate spoločne s budúcou stanicou Bratislava - Západ pri Stupave by podľa neho stála ďalších 2,2 miliardy eur. Môže byť opodstatnená len za predpokladu, že vlaky jazdiace medzi Viedňou a Brnom budú presmerované rýchlejšou trasou cez Slovensko. „Pre cestujúcich zo Slovenska spočíva jej prínos vo väčšej ponuke spojov, avšak bez dodatočnej úspory času,“ ozrejmila inštitúcia.
Navrhuje takisto zvýšiť kapacitu bratislavského uzla, a to najvhodnejším umiestnením a technickým riešením pre odstavnú stanicu a nákladnú dopravu v uzle a zosúladením súvisiacich projektov ešte pred rozsiahlymi investíciami.
„Modernizácia uzla Bratislava je nevyhnutná. Odstráni dnešné kapacitné problémy a zrýchli prejazd o šesť minút. Idea odľahčiť hlavnú stanicu výstavbou novej odstavnej stanice západne od nej zodpovedá dobrej praxi inde v Európe,“ uviedol ÚHP. Vyriešiť podľa neho treba dve veci. Prvou je umiestnenie, pretože 16 kilometrov od centra môže znamenať vysoké náklady na prevádzku pre presun vlakov. Druhou je posúdenie nákladnej dopravy, keďže ŽSR sa jej podľa inštitúcie zatiaľ nevenovali, hoci riešia uzol Bratislava vo viacerých izolovaných štúdiách.
ŽSR chcú zlepšiť železničnú dopravu medzi krajinami V4 výstavbou novej vysokorýchlostnej trate s odhadovanými nákladmi 4 miliardy eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Projekt je rozdelený na dve etapy. Najprv sa plánuje modernizácia uzla Bratislava a nová trať z Lamača do Zohora s novou stanicou Bratislava - Západ pri Stupave a odstavnou stanicou v jej blízkosti. Neskôr sa má napojiť stanica Bratislava - Západ na trať do Rakúska a vybudovať sa má nová trať na rýchlosť 320 kilometrov za hodinu pozdĺž diaľnice D2 do Česka. Projekt má skrátiť cestu vlakom medzi Budapešťou a Brnom o 20 minút oproti jazde po modernizovanej trati na Záhorí na rýchlosť do 200 kilometrov za hodinu.