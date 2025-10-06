< sekcia Ekonomika
ÚHP odporúča predstaviť plán využívania priestorov Kukurice
Rekonštruovaná budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po rekonštrukcii sa má stať sídlom rezortu.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií opäť odporúča ministerstvu obrany (MO) predstaviť plán využívania priestorov bývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho aj ako Kukurica, po jeho rekonštrukcii. V obnovenej budove má byť spočiatku 516 zamestnancov. ÚHP pripomenul, že pre efektivitu využívania priestorov by ich malo byť aspoň 723. Vyplýva to z aktualizovaného ekonomického hodnotenia tretej a štvrtej etapy rekonštrukcie.
„Sťahovaním sa zároveň uvoľnia pôvodné administratívne priestory, pre ktoré je potrebné hľadať dlhodobé využitie. Ministerstvo financií už v predchádzajúcich hodnoteniach odporúčalo investorovi vypracovanie plánu plného využitia rekonštruovanej budovy a budovy uvoľnenej po presťahovaní, ten však doteraz nebol sprístupnený,“ uviedli analytici v hodnotení. Odporúčajú tiež do budovy presťahovať i iné útvary rezortu obrany, ktoré v areáli v Bratislave nesídlia.
Útvar tiež upozornil na navýšenie rozpočtu projektu. „Celková suma investície by mala presiahnuť pôvodne predpokladanú sumu zo štúdie o 3,6 milióna eur, a to hlavne z dôvodu vyšších nákladov na vybavenie a dokončovacie stavebné práce,“ uviedol ÚHP. Nárast je podľa neho spôsobený najmä vyššími nákladmi v tretej a štvrtej etape. Pôvodný rozpočet na rekonštrukciu bol na úrovni 49,4 milióna eur. Po novom sú tak odhadované náklady 53 miliónov eur.
