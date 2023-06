Útvar hodnoty za peniaze odporúča zvýšiť efektívnosť dostavby D3

Bratislava 19. júna (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča zvýšiť ekonomickú efektívnosť projektu dostavby diaľnice D3 z Oščadnice do Čadce. Vysoké náklady a zhoršenie lokálnej dopravy znižujú podľa ÚHP pomer medzi prínosmi a nákladmi na úroveň 0,25. Návratnosť by mohla byť dvakrát vyššia, ak sa minimalizuje presun lokálnej dopravy do miest.



Štúdiu uskutočniteľnosti pre II. etapu úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov v dĺžke štyri kilometre s investičnými nákladmi 235 miliónov eur zverejnila Národná diaľničná spoločnosť (NDS). "Projekt predstavuje dobudovanie ďalších dvoch jazdných pruhov na obchvate Čadce vrátane vybudovania druhej rúry tunela Horelica. Vzhľadom na vysoký stupeň rozpracovanosti projektu sa iné alternatívy nepripravili a nehodnotili," uviedol ÚHP.



Podotkol, že projekt je názornou ukážkou toho, prečo by sa pri všetkých potrebných diaľniciach mali preskúmať možné riešenia a vyhodnotiť dôsledky v praxi. "Vo vypracovanej štúdii nebola riadne posúdená iná alternatíva. Podľa navrhnutého riešenia môže počet áut v Čadci stúpnuť dvojnásobne a štúdia nehodnotí, aký veľký problém to bude. Príčinou je spoplatnenie budúcej diaľnice, ktoré presmeruje dopravu na starú cestu cez mesto, a zrušenie priameho napojenia Oščadnice na budúcu diaľnicu D3," vysvetlil ÚHP.



Projekt patrí podľa ÚHP medzi dopravné priority z hľadiska naplnenia kapacity cesty a je súčasťou Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T Core). "V súčasnosti dosahujú intenzity na obchvate úroveň 17.500 vozidiel, z čoho 30 percent tvoria nákladné vozidlá. Počas pracovného týždňa vyťaženosť stúpa na 18.800 vozidiel, so sezónnymi maximami cez 22.000 vozidiel. Cesta je so súčasnými dopravnými intenzitami za hranicou optimálnej kapacity," upozornil.