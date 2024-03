ÚHP: Odporúčame ZSSK nasadiť nové elektrické vlaky v okolí Košíc

Bratislava 4. marca (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) nasadiť šesť nových elektrických vlakov v okolí Košíc namiesto plánovaných trás Žilina - Trenčín a Žilina - Liptovský Hrádok. Útvar to uviedol v pondelok na sociálnej sieti s tým, že na týchto trasách už jazdia podobné vozidlá z roku 2020.



"Nákupom nových súprav zároveň dôjde k presunom súčasných vlakov medzi viacerými traťami na celom Slovensku. Automaticky to však neznamená lepšiu kvalitu prepravy, keďže nové vlaky nahradia menej starých súprav, ako by mohli. Slúžiť totiž majú najmä na zvýšenie kapacity, a to aj tam, kde nebudú efektívne využité, a kde už dnes jazdia moderné súpravy," priblížil ÚHP.



Taktiež odporúča inštalovať európsky zabezpečovací systém ETCS do vozidiel už pri výrobe, nie dodatočne po uvedení do prevádzky. "Systém bude po roku 2030 na danej trase povinný. Dodaním vozidiel priamo s ETCS by sa pravdepodobne znížili náklady a najmä by sa zabránilo zbytočnému odstaveniu vlakov mimo prevádzky," dodal útvar.



ÚHP odporúča ZSSK lepšie udržiavať existujúce vozidlá, nakoľko má podľa neho k dispozícii moderné súpravy, ale veľká časť z nich je pravidelne odstavená. Ako dodal, v prevádzke je aktuálne 60 % z nich, pričom bežne by to malo byť na úrovni 80 až 85 %. "Lepšia údržba teda tiež môže pomôcť riešiť problém so starými vlakmi na tratiach, kam sa majú presúvať vozidlá v rámci projektu," ozrejmil útvar.



ZSSK plánuje z Plánu obnovy a odolnosti SR kúpiť šesť elektrických vlakov s kapacitou 343 miest za 61 miliónov eur. Ide o pokračovanie projektu, z ktorého sa už kúpilo 14 kusov. Vlaky majú byť podľa ÚHP dodané a nasadené v prevádzke do konca budúceho roka.